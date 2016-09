Aftenposten mener: Våpenhvilen gir Syria en sjanse

AMEER ALHALBI / AFP

Ved solnedgang mandag trådte en ny våpenhvile i kraft i Syria. Foreløpige meldinger tyder på at den stort sett blir respektert. Dermed kan hjelpemannskaper slippe til med mat, legehjelp og medisiner.

Nyhetsbyråer forteller også om mennesker i den hardt krigsrammede byen Aleppo som første gang på lange tider kan besøke venner og slektninger i andre bydeler.

Hvis våpenhvilen holder i én uke, er det meningen at den skal forlenges. Om så skjer, skal USA og Russland sammen kjempe mot ekstremistgruppene «Den islamske staten» (IS) og Jabath Fateh al-Sham (før Nusrafronten) og utveksle etterretningsinformasjon. Aleppo skal demilitariseres og den syriske regjeringen skal avstå fra luftangrep i visse deler av landet.

Reelle forhandlinger

Kommer man så langt, vil situasjonen også ligge bedre til rette for mer reelle forhandlinger om en langsiktig politisk løsning av den bitre konflikten.

Mye kan fortsatt gå galt. Det er ikke helt rolig i Syria og det skal lite til før kamphandlinger kommer i gang igjen i større skala. Den syriske regjeringen har for eksempel lovet å slå hardt tilbake mot andre som måtte bryte våpenhvilen.

Mange frykter også at nettopp president Bashar al-Assad og hans regime kan tjene på våpenhvilen. Den syriske hæren, som har vært på offensiven siden den fikk militær støtte fra Russland i fjor, kan nå omdisponere ressurser med tanke på nye kamper.

Likevel ser det altså lysere ut enn på lenge. Dette er en følge av at USA og Russland nå prøver å samarbeide.

Uklart for al-Assad

Russlands inntreden i konflikten hadde den negative konsekvensen at president al-Assad, som står bak alvorlige krigsforbrytelser, fikk styrket sin posisjon. På den annen side har det siste også gjort det lettere for presidenten å gå med på den nye våpenhvilen. Han føler seg tryggere.

USA vil ha presidenten bort, mens Russland altså støtter ham. Dermed har mange spekulert i en fredsløsning der Bashar al-Assad blir sittende med redusert makt i en ikke nærmere definert overgangsperiode.

Fullt så skjematisk fungerer politikken sjelden. Det viktige nå er uansett at våpenhvilen holdes, slik at syrerne får et pusterom og veien åpnes for fruktbare forhandlinger om landets fremtid.

