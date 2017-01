Aftenposten mener: Våpenhvilen må støttes

Syria kan tidvis fremstå som en håpløs konflikt. Det har vært flere forsøk på å stoppe kamphandlingene og innlede fredsforhandlinger det siste året. Våpenhvilen på ettersommeren varte sørgelig kort, og FNs spesialutsending Staffan de Misturas måtte konstatere at den ikke hadde kreftene bak seg som den trengte. Syria kom ikke nærmere fred. Tvert i mot.

Derfor er det med utpreget nøkternhet at våpenhvilen fremforhandlet av Tyrkia og Russland tas i mot. Den har fått enstemmig støtte fra FNs sikkerhetsråd, noe som er en styrke. Enhver stopp i kamphandlinger er av det gode for en sivilbefolkning som har gjennomlevd ufattelige lidelser. Viser det seg at denne våpenhvilen fører videre til fred i Syria, skal den hylles som den avgjørende avtalen den ble. Men erfaringene og begrensningene i avtalen gir kun rom for betinget optimisme.

Våpenhvilen inkluderer regjeringsstyrkene til Bashar al Assad og noen av opprørsgruppene. IS er ikke en del av den. Det er heller ikke en rekke mindre opprørsgrupper, og 35 beleiringer i landet påvirkes ikke av våpenhvilen. Noen av opprørsgruppene skal ha kjempet mot regjeringsstyrkene i fjellene ved Damaskus senest i helgen. En slags ro i Aleppo er ikke ensbetydende med en slutt på krigen i Syria.

Avtalen innebærer også en skjerming av Bashar al Assad som er vanskelig å omfavne. Assad har angrepet opprørere, men også sin egen sivilbefolkning under dekke av å jakte på opprørere, med uakseptable metoder. FN har rapportert at det syriske regimet har brukt både gift og tønnebomber mot syriske sivile. For mange syrere vil det være vanskelig å gå videre med en slik mann i presidentstolen.

Fredsforhandlinger som bygger på denne våpenhvilen endrer ikke maktspillet i regionen. Iran, som jobber tett sammen med Assad-regimet, vil jobbe for sine interesser. Assad er blitt merkbart styrket etter at Russland gikk inn i konflikten. Saudi- Arabia gir ikke opp sine ambisjoner om innflytelse selv om landets fiender for tiden styrker sin posisjon. Kløften mellom sunni og shia blir ikke mindre. Russland utnytter en mulighet til å komme nærmere NATO-landet Tyrkia, og USA står på utsiden av det hele. Lite av dette peker i retning av stabilitet og fred.

Uansett er det viktig å gripe halmstråene som kommer. Selv en mangelfull våpenhvile, og senere kanskje en utilfredsstillende fred, vil være bedre enn de siste årenes blodbad.