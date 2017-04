Aftenposten mener: Viktigst å bekjempe frykt og overreaksjoner etter terroren i Sverige.

Morten Uglum

Mandag kl 1200 stopper Sverige opp i ett minutts stillhet for ofrene etter terrorangrepet i Stockholm. Også her til lands vil mange rette sine tanker til Sverige, i sympati og medfølelse med vårt nabofolk.

Nice, Berlin og London er i løpet av under et år blitt rammet av terroraksjoner som ligner på det som skjedde fredag. Når Stockholm angripes, blir det ekstra vondt og nært.

Risiko aldri lik null

Lastebilens drapsferd stanset i et forretningssenter på Drottninggaten, bare noen hundre meter fra stedet hvor statsminister Olof Palme ble skutt og drept i 1986.

«Uvirkelig» var et uttrykk som gikk igjen i reaksjonene den gangen. Norden mistet sin uskyld, ble det sagt.

Selv om organisasjoner som ETA i Spania og IRA i Nord-Irland gjennomførte mange blodige angrep på 1980-tallet, ble ikke terror oppfattet som del av en nordisk virkelighet.

I 2017 tenkes det ikke slik. Norge har hatt sitt 22. juli. Islamistiske terrororganisasjoner som IS retter sine trusler mot hele Europa.

Terror kan skje, også i Norge. Angrepet i Stockolm ble gjennomført på en måte som Politiets sikkerhetstjeneste i flere år har sagt er det mest aktuelle scenariet: Enkle våpentyper. Angrep mot mål med få eller ingen sikringstiltak.

Tror de tjener på frykt

IS har i senere tid oppfordret sine sympatisører til å gjennomføre angrep på egen hånd, uten å søke kontakt med organisasjonens ledelse. Den 39 år gamle usbekeren som er mistenkt for Stockholm-angrepet, kan ha handlet etter et slikt mønster. I så fall er dette en type terroraksjon som det er vanskelig, nesten umulig, å komme på sporet av i forkant.

Slike angrep gjør dypt inntrykk. Vi lider med dem som rammes. Men for våre samfunn er den form for kriminalitet som terroren representerer, håndterbar. Organisasjoner som IS mener de kan tjene på overreaksjoner og frykt. Det er en av mange grunner til aldri å la redsel og panikk ta overhånd.

Sinnsro som våpen

Sinnsro er et godt virkemiddel i kampen mot terror. Britenes «keep calm and carry on» er et forbilde. Mottoet ser heldigvis ut til å være styrende også i Sverige, både fra myndighetenes side og blant folk flest. Samhold og varme preger Stockholm nå.

Terror må bekjempes med innsats på mange felt, fra kamp mot radikalisering av ytterliggående miljøer til styrket, internasjonalt politi-og etterretningsssamarbeid. Kampen må til enhver tid føres slik at det åpne, liberale samfunn ikke trues.

Raske løsninger finnes ikke. «I dag sørger hele Sverige, men vi skal komme gjennom dette sammen,» sa Sveriges statsminister Stefan Löfven da han besøkte åstedet. Det gir retning for veien videre.