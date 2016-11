"Ærlige" Trumps sjanser stiger, Clinton fortsatt favoritt | Frank Rossavik

Det mangler ikke tall i valgkampen. Hver dag velter de over amerikanere som skal stemme og observatører som prøver å forstå.

Dagens tall for meg er hentet fra de løpende meningsmålingene ABC News/Washington Post foretar i en fast gruppe av respondenter («tracking poll»). Gruppen ble spurt om hvem av de to kandidatene de anser for å være mest ærlig og pålitelig. 46 prosent svarte Donald Trump, 38 prosent Hillary Clinton.

Det er dokumentert at Trump er en serieløgner. Også Clinton tas i løgner, om enn langt færre. For hennes del er det mye støy omkring den private epostserveren hun brukte som utenriksminister og om hvorvidt Clinton Foundation har tilbudt politisk innflytelse som takk for gaver, men det er tross alt ikke dokumentert noe graverende. Det føderale politiets fornyede gransking av epostsaken kan endre bildet, men det er ikke sikkert.

Motvillige Clinton-velgere

Likevel vurderes Clinton altså som mer uærlig og upålitelig enn Trump i en seriøs meningsmåling. Det er en seier for Trumps valgkamp. Han har brukt det meste av sin tid på å angripe henne.

Først og fremst viser tallene hvor liten tillit hun har. Dessuten viser de hvor sterkt det virker på velgerne at en av kandidatene er under politietterforskning like før valget.

Jeg har snakket med temmelig mange amerikanere de siste ukene, og flertallet sier nesten ordrett det samme: «Jeg vil ikke ha noen av dem, men føler meg tvunget til å stemme på Clinton. Hun er tross alt det minste ondet.»

En butikkekspeditør jeg snakket med på Manhattan onsdag bare ristet på hodet og sa: «Jeg må jo stemme på henne, men herregud som jeg misliker det.»

Det farlige for Clinton er at denne typen motvillig støtte fort kan ende i at folk ikke møter opp på valgdagen.

Målinger viser jevnt løp

Onsdag kom de første nasjonale målingene som i sin helhet er tatt opp etter FBI-sjef James Comeys overraskende utspill i forrige uke. To av dem viser at Trump og Clinton ligger likt, én at hun leder 46-43.

De ferskere målingene viser det samme nå, jevnt løp. Men i det store bildet – når flere nasjonale målinger og målinger i vippestater sees i sammenheng – er Clinton fortsatt favoritt. Hennes velgere er mer fordelaktig fordelt på ulike stater enn hans.

Tallknuser Nate Silver tilbyr tre ulike regnemodeller for å forutsi utfallet og alle anslår hennes sjanse til å vinne (ikke oppslutning) til drøyt 68 prosent, Trumps til drøyt 31.

Clinton har en fordel i at mange alt har forhåndsstemt. Blant dem har hun en klar ledelse. Trump innser problemet og minner nå demokratiske velgere om at de kan ombestemme seg.

Mer negativitet

Trumps sjanser er høyere enn for et par uker siden. Dette har tvunget Clinton til å legge om sine planer. Hun skulle egentlig ha brukt den siste uken til (endelig) å drive litt positiv markedsføring av seg selv, men nå må hun fortsette å angripe Trump helt frem til valgdagen.

Hennes tv-reklamer minner igjen om opptaket av Trumps griseprat om kvinner fra 2005. Så langt har opptaket og vitnesbyrdene fra kvinner om overgrep han skal ha begått, rammet ham forbløffende lite.

Helt siden det ble klart at Hillary Clinton og Donald Trump skulle gjøre opp seg imellom om Det hvite hus, har jeg trodd at hun ville vinne. Sikker har jeg aldri følt meg. Graden av usikkerhet har variert sterkt. Akkurat nå vakler jeg igjen, med Brexit i bakhodet, men ikke mer enn at grunntipset står fast.