Facebooks retrett er et skritt fremover

Aftenpostens utfordring til Facebook ble besvart. Det er ikke lenger brudd på Facebooks retningslinjer å publisere det historisk viktige bildet av den såkalte «napalmjenta».

Utfordringen til Facebook-sjefen gikk imidlertid lengre enn å tillate dette spesifikke bildet. Selskapets håndtering illustrerte en større problemstilling. Mange hundre millioner mennesker verden over definerer Facebook som sin primære kilde for nyheter og informasjon. Hvordan håndterer selskapet dette store ansvaret? Hvor er selskapets ledelse når deres retningslinjer får åpenbart problematiske utslag og dette fører til debatt verden rundt?

Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Facebook er mer enn et teknologiselskap, og det er mer enn en distributør. Plattformen er verdens viktigste møteplass og verdens viktigste nyhetskanal. Deres algoritmer styrer hvilken informasjon som skal nå ut til hvem. Den jobben gjør de så godt at en stadig større andel av verdens befolkning har Facebook som sin primære kilde til nyheter. Det er altså der mange av leserne og brukerne rent faktisk møter medier som Aftenposten. Ikke bare fordi vi selv deler enkelte artikler, men fordi brukerne deler med hverandre, kommenterer, kopierer og diskuterer.

Vietnam-bildet er ett eksempel på at Facebook utfører redaktøroppgaver når situasjonen krever det. Beslutningen om å tillate publisering av bildet er overstyring av retningslinjene som slår fast at bilder av nakne mennesker, særlig barn, ikke hører hjemme på Facebook. Slike vurderinger gjør redaktører hver dag, og Facebook må få gjøre sine. Forskjellen på Mark Zuckerberg og andre redaktører er imidlertid at de fleste redaktører må delta i debatter om egne beslutninger og vurderinger. De kan ikke avvise at de har et ansvar.

Den amerikanske medieprofessoren Jeff Jarvis var en av dem som i gårsdagens internasjonale debatt støttet Aftenpostens syn om at mediene og samfunnet ikke kan leve med et Facebook som en global overredaktør. Han kommer med konkrete og konstruktive forslag til løsninger som både ivaretar Facebook legitime rett og behov for tydelige regler, og samtidig sikrer at innhold som har gått gjennom en ansvarlig redaktør for et mediehus ikke automatisk blir slettet.

Det viktigste nå er at Facebooks ledelse selv deltar i debatten om egen rolle. I kraft av sin størrelse og posisjon har Facebook et ansvar for å diskutere de åpenbart problematiske sidene ved egen drift.

Facebook gjorde et klokt valg ved å snu i saken om krigsbildet. Alle redaktører vet at retrett noen ganger er nødvendig for å kunne ta et stort skritt fremover. Så, er du klar, kjære Mark?