Lokaltogene på Østfold-banen står. Det har det gjort siden lørdag, da lokomotivførerstreiken ble trappet kraftig opp.

Ulempene for publikum får et helt nytt omfang. Hittil er det bare vært enkelte tog som er blitt innstilt. Nå lammes hele lokaltrafikken på noen av de travleste linjene for arbeidsreisende i Oslo-området.

Da blir det også riktig å spørre om konflikten mellom lokomotivførerne og NSB er av en slik karakter at den rettferdiggjør at titusener av mennesker rammes hver eneste dag.

Det er ikke opplagt.

Konfliktens kjerne er makt og kompetanse

Sentralt i konflikten står kompetansekravene som lokomotivførere må oppfylle. Skal kravene nedfelles i en tariffavtale som gir de ansatte rett til å streike for å presse gjennom eller hindre endringer?

Det merkeligste i denne saken er kanskje at det i dag ikke foreligger presise offentlige krav til sertifikat for lokomotivførere.

Samferdselsmyndighetene har omsider satt i gang et arbeid med å utarbeide en offentlig veileder til hvilke krav som bør stilles til en lokomotivfører. Den kan bli ferdig om få måneder.

Men lokomotivførerne vil ikke vente. De vil ha streikerett inntil de har sett innholdet i de offentlige kravene - og kanskje lenger.

Noen taper på økt konkurranse

Det er neppe tilfeldig. Jernbanedriften i Norge er i endring. Togtrafikken på åtte strekninger er lagt ut på anbud. Nye aktører - noen av dem utenlandske - kan komme på skinnene, bokstavelig talt, neste år.

Da står det plutselig mye på spill for partene. NSB risikerer å tape noen strekninger i fremtiden hvis de ikke driver mer effektivt.

Kampen i kulissene: Flytoget sa ja til lignende avtale

Lokomotivførernes vilkår vil selvsagt også bli satt under større press i en slik situasjon. Det kan også gjelde innholdet i utdanningen av lokomotivførere.

Streiken kan bli langvarig. Den handler om posisjoner og makt

Det er helt legitimt å være skeptisk til denne utviklingen. Og det er ikke overraskende at motstanden er størst fra mektige fagforeninger i en gammel monopolbedrift som NSB.

Lokomotivmannsforbundet må ha lov til å kjempe i mot med alle lovlige midler. Men lokomotivførerne tar en sjanse når så mange utenforstående rammes hardt av en streik for et vidtgående, kontroversielt krav. Lokomotivførerne er avhengige av oppslutning i befolkningen.

Til syvende og sist må rammevilkårene for jernbanedriften i Norge, herunder kompetansekrav for lokomotivførere, avgjøres på den politiske arena.