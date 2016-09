Lav oljepris tvinger Saudi-Arabia til å snu

Det er første gang siden finanskrisen i 2008 at Organisasjonen av oljeeksporterende land har truffet et vedtak om å redusere oljeproduksjonen.

Den overraskende nyheten: OPEC vedtar kutt i oljeproduksjonen

Det er selvsagt viktig for Norge hvis oljemarkedet igjen kommer i balanse. Statens oljeinntekter har falt med omtrent to-tredjedeler siden Regjeringen Solberg tiltrådte.

Men det er farlig å legge for mye i OPEC-vedtaket. I et kartell vil det alltid være fristende for de enkelte deltagerne å fuske, dvs. overskride sine kvoter.

Denne gangen er ikke OPEC-landene en gang blitt enig om hvordan produksjonskuttene og kvotene skal fordeles. Det skal skje senere.

Saudi-Arabia går tom for penger

Likevel gir det løse vedtaket fra OPEC et viktig signal. Saudi-Arabia, verdens største oljeeksportør, legger om taktikken.

Kongdømmet har de siste par årene økt produksjonen kraftig for å presse bort konkurrenter. Investeringene i ny produksjon i andre deler skulle gjøres mye mindre lønnsom.

Saudi-Arabias nye kompromissvilje forteller noe viktig: Saudi-Arabia har kort og godt ikke råd til å fortsette den aggressive priskrigen veldig mye lenger.

Kongedømmets budsjettunderskudd har eksplodert. I det siste er det gjennomført store budsjettkutt som, hvis de skal fortsette, kan true den politiske stabiliteten.

Saudi-Arabia har ikke lenger råd til å vente på at alle andre skal redusere sin oljeproduksjon og dermed sikre bedre priser.

Økt tilgang på billig energi

En del av grunnen er at det har vist seg vanskelig å knekke produsentene av skiferolje i USA - som i løpet av kort tid har erobret en betydelig del av oljemarkedet.

Men det stanser ikke der: Verden har fått økt tilgang på billig energi fra mange kilder.

Mindre OPEC-produksjon trenger derfor ikke bety varig høyere oljepris. Andre oljeproduserende land - som Norge - bør være forsiktige med å satse på at vi kan få en ny, lang periode med høye priser.

Staten taper mest. Hvor lenge kan Staten være støtpute når prisene synker?

Når finansminister Siv Jensen legger frem Regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett, vil utfordringen dels være å dempe nedturen i økonomien. Men enda viktigere nå er å meisle ut en politikk som er bærekraftig over tid.

Saudi-Arabia minner oss om at land med mye større oljerikdommer enn Norge kan bli tvunget til drastiske budsjettkutt uten en god, langsiktig plan for bruken av oljeformuen.