Leder onsdag Aftenposten mener: Trump vil gi Putin en sjanse. Kan Europa stole på Trump?

– USA vil prioritere NATO like høyt som før, sa president Barack Obama på en pressekonferanse i Det hvite hus mandag kveld.

– Dette er det viktigste budskapet jeg har med meg, sa han før han la ut på sin siste utenlandsreise som president.

Da president Obama landet i Hellas tirsdag, fremholdt han at demokrater og republikanere sammen slår ring om NATO.

Barack Obama kaster seg på denne måten ut i en debatt som nå pågår på område etter område: Vil Donald Trump opptre annerledes som president enn under den bitre valgkampen?

For Norge og andre NATO-land er dette viktig. Små land med grense til Russland - særlig de baltiske landene, Estland, Litauen og Latvia - føler usikkerheten sterkest.

Valgkamputspill skaper storm. Donald Trump vil bare forsvare Baltikum hvis landene betaler for seg.

Obama forbereder verden på Trump

Obamas siste utenlandsreise, til Hellas, Tyskland og til slutt Peru, blir annerledes og vanskeligere enn Obama - og nesten alle andre - hadde tenkt seg.

Forventningen var jo at Hilary Clinton - hans egen utenriksminister i hans første presidentperiode - ville vinne valget.

Nå gjelder det å forsøke å berolige nervøse allierte etter Donald Trumps valgseier..

Obama viste på sin pressekonferanse til den lange samtalen han hadde med Trump rett etter valget. Han slo fast at Trump i samtalen - som bare de to kjenner innholdet i - viste stor interesse for å holde fast ved USA viktigste strategiske bånd til andre land.

Dette innebærer ifølge Obama at Trump vil stå fast ved USAs NATO-forpliktelser.

Også NATOs generalsekretær, Jens Stoltberg, har fremholdt at det ikke er grunn til å spekulere i endringer i USAs forhold til militæralliansen.

Nå gjelder det å støtte Trump

Stoltenberg og Obama har begge argumentert på lignende vis. Krav fra Trump om andre NATO-land må yte mer - som de begge sier seg enig i - må ikke utlegges som at Trump stiller spørsmålstegn ved NATO.

De to prøver å skape ro i alliansen ved å gjøre det tyngre for Trump å holde fast ved valgkampretorikken sin.

Det betyr sletts ikke alt blir som før med Donald Trump i førersetet.

Det er ikke tilfeldig at han ringer Russlands president Vladimir Putin før lederne i de største NATO-landene. I følge Kremlins gjengivelse av samtalen diskuterte de to muligheten for å etablere «en dialog mellom partnere». «Partnere» skal nok leses som «likeverdige partnere».

Det gjelder også i Syria. Det er godt nytt for president Bashar al-Assad.

Russland får en ny sjanse

Et nytt bilde er i ferd med å avtegne seg. Donald Trump er mye mer villig enn forgjengeren til å ta sjansen på at Russland holder ord.

Er det så farlig hvis Putin og Trump snakker sammen? Kanskje - avhengig av resultatet.

Men ingenting tilsier at NATO blir mindre viktig for Europa. USA har selv en sterk interesse av et trygt Europa, noe vi får håpe at USAs påtroppende president forstår.