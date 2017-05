17. mai er viktigere enn noen gang! | Agnes Nordvik

Flere av vennene mine sier de er redde for terror, og de velger derfor ikke å gå i tog i år. De blir heller hjemme.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Lillebroren min på seks år skal gå i 17. mai tog for første gang, og han gleder seg masse til å vinke til kongen, spise is og ikke minst til å gå i tog. Men han har også spurt: Blir det terror?

Bra at de tar ansvar, men...

I år har oppmerksomheten rundt nasjonaldagen vært annerledes enn tidligere år. Avisene skriver om terrortrussel og mer synlig politi. Det er selvfølgelig veldig bra og viktig at politiet tar ansvar, slik at det blir en trygg feiring.

Terror er jævlig, men den må ikke få ødelegge noe av det fineste vi har

Privat

Likevel har jeg venner som er redde for terror og derfor dropper å dra til byen på 17. mai.

Føles også som en viktig ting å gjøre

I Aftenpostens lederartikkel lørdag står det at et samfunn styrt av frykt, er det ingen som ønsker. Jeg er så enig. Det er ikke rart at mange er engstelige når man hører om terrorangrep som også rammer barn.

Jeg har bare tenkt på 17. mai-tog som noe veldig hyggelig, men i år er det annerledes.

Det er ikke bare moro, men føles også som en viktig ting å gjøre.

Terror er jævlig, men den må ikke få ødelegge noe av det fineste vi har – dagen vi feirer viktigheten av frihet!

