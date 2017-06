30-siders kontrakter villeder yngre arbeidstagere | Jeanette Lea Romslo

7. juni skrev NRK at LO mener større og mer omfattende kontrakter er en trend som er med på å utnytte unge arbeidstagere mot ytterkanten av lovverket.

I fjor sommer ble sommerpatruljen ringt opp av misfornøyde ungdommer som ble forvirret av lange juridiske dokument.

Nå er sommeren snart i gang igjen, og nok en gang skal flere unge i sommerjobb.

Tiden er inne for at unge arbeidstagere får kjenne på følelsen av å være i arbeid. For mange er dette det aller første møte med arbeidslivet, og det kan være skremmende.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år

Positive og negative møter

Selv er jeg en del av LOs sommerpatrulje: Et av årets vakreste eventyr for oss som er engasjerte ungdommer i fagbevegelsen. I år som årene før, skal vi prate med tusenvis av ungdommer ute i arbeidslivet.

Min oppfordring til dere unge som skal ut i jobb for første gang: Prat med foreldrene deres.

Det er for det meste en kjekk opplevelse med masse positive møter. Samtidig er det flere av ungdommene vi møter, som ikke kjenner til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Under sommerpatruljen 2016 avdekket vi at over 10 prosent av dem vi besøkte, manglet noe så grunnleggende og viktig som en arbeidskontrakt.

Alle skal ha en arbeidskontrakt, uansett arbeidsforhold. Den er beviset på at du faktisk er ansatt i bedriften, og den skal blant annet inneholde informasjon om lønn, arbeidstid, ansettelsesperiode, pauser og oppsigelse.

Du bør lese godt gjennom kontrakten før den signeres og ikke ha blind tillit til at alle arbeidsgivere har full kontroll.

Villedende

Da jeg leste NRK saken om bedrifter som lager arbeidskontrakter på 30 sider for sommervikarer, vekte det følelser.

Det er villedende, og det vil føre til at enda flere lar være å lese gjennom kontrakten.

Dette er arbeidsgiverne som benytter slike kontrakter, fullstendig klar over.

Arbeidstilsynet har en standardkontrakt på to sider som tilfredsstiller alle kravene.

Hva i all verden er det som skal skrives på 30 sider?

Når LO må bruke jurister for å få forklart deler av disse kontraktene på 30 sider, er det ikke rart mange ungdommer blir fortvilet.

Hvis de har signert og bryter vilkårene de har gått med på, kan det i verste fall føre til at de får sparken.

Ungdom skal få en god opplevelse i sin første sommerjobb. Ikke grave seg ned i juridiske dokumenter og bli utnyttet av grådige bedrifter som vil presse ungdommer til å jobbe litt mer og tjene litt mindre.

Min oppfordring til dere unge som skal ut i jobb for første gang: Prat med foreldrene deres. De har ofte flere år i arbeidslivet bak seg og mye erfaring. Bruk også LOs hjelpelinje. Det er derfor vi er her.

