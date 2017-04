Anbefalt av Si ;D-redaksjonen: Tre podkaster som ikke er krim

Hver lørdag i Aftenposten kommer praksisvikarene i Si ;D med sine anbefalinger for helgen - om alt ifra musikk, sport, dokumentar og samfunn. Ukens anbefalinger kommer fra Anders Veberg.

Heavyweight

Jonathan Goldstein tar med seg familiemedlemmer, venner og kjente for å løse opp i noe fra fortiden som plager dem. Det kan være brødreparet som brøt kontakten for mange år siden, kvinnen som ble mobbet som barn, eller barndomsvennen som virkelig vil ha tilbake CD-ene han en gang lånte bort til den en gang verdenskjente Moby. Denne podkastserien fra Gimlet Media er et strålende eksempel på nær historiefortelling som spiller på hele følelsesspekteret uten at det blir for mye.

Dette er min favorittepisode, der programlederen tar med Gregor til Moby for å få tilbake noen CD-er:

Reply All

Også fra Gimlet Media, men denne podkasten handler om internett i ordets videste forstand. Programlederne, PJ og Alex, leverer til tider strålende historier om ortodokse jøder som oppdager internett for første gang, bloggeren som sitter i fengsel på livstid og som kanskje er uskyldig, faren som lager et dataspill du aldri kan vinne for å minnes sønnen, eller hvordan IS bruker sosiale medier.

Her er et godt sted å begynne – en ortodoks jøde oppdager internett:

Comedy Bang! Bang!

De to forrige podkastene er nøye planlagte og gjennomførte historier. Comedy Bang! Bang! er den rake motsetningen. Komikere møtes i studioet til Scott Aukerman hver uke for å improvisere med parodier og, ja, elleville karakterer. Her er ikke alle episodene perfekte, men Best Of-episodene rundt nyttår er en veldig god start.

Da jeg hørte denne episoden falt jeg nesten i bakken av latter:

