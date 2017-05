Ballonger og bannere var hengt opp. Halvparten droppet i siste sekund.

Sist helg var jeg invitert i en bursdag med flere andre. Bursdagsjenta ble 23 år gammel og hadde gledet seg til endelig å feire.

Hun hadde sendt ut bursdagsinvitasjon på Facebook flere uker i forveien i håp om at så mange som mulig kunne være med å feire henne.

Både jenter og gutter fra skolen, jobben, idrettslaget og kollektivet ble invitert. 13 personer trykket «going» på Facebook.

Det kom én til

Siden jeg måtte jobbe den dagen kom jeg en time senere. Jeg gikk inn i stuen der det første som slo meg var at hun virkelig hadde stelt i stand.

Da klokken var ni byttet én av jentene fra «going» til «can’t go» uten å si hvorfor

Ballonger og bannere var hengt opp, hun hadde laget jellyshots, punch, brownies, satt frem godteri og virkelig pyntet seg. Skikkelig party! Det neste som slo meg var hvor få som hadde kommet.

Det var fire andre i sofaen, to av dem bodde sammen med henne i leiligheten. Der og da tenkte jeg at det ville komme flere utover kvelden. Det kom én til.

Prøvde å få henne til å glemme

Hva skjedde med de syv andre som hadde sagt at de skulle komme? Klokken ni byttet én av jentene fra «going» til «can’t go» uten å si hvorfor. Samtidig sendte hun Snapchats og la ut bilder av at hun var i en annen bursdag.

Jeg kan ikke tenke meg hvordan bursdagsbarnet følte seg.

Vi som var der, drakk på for å prøve å få henne til å glemme at over halvparten hadde droppet i siste sekund.

Er det noe galt med meg?

Jeg får helt vondt i kroppen når bursdager ender med at få eller ingen kommer, uansett alder. Kanskje tenker bursdagsbarnet at det er noe galt med ham eller henne.

Men nei, det er ikke bursdagsjenta som fylte 23 det er noe galt med det. Det er rett og slett de som ikke dukker opp som er problemet.

Vil ikke vise sårbarhet

Det som kan være verre er hvis bursdagsbarnet hverken tør å dele det med foreldrene sine eller med dem som droppet bursdagen.

Personlig ville jeg følt meg liten hvis noe lignende hadde skjedd med meg.

Og det siste jeg ville gjort var å vise den sårbarheten ovenfor venner, mor og far. Hva ville de tro?

Håper på endring

Jeg skriver dette innlegget i håp om en endring. Jeg håper folk kan tenke gjennom hvordan de ville følt seg i en sånn situasjon neste gang de vurderer ikke å stille opp for vennene sine.

I hvert fall hvis tilfelle er at de faktisk har mulighet til å komme.

