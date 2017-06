Det holder ikke bare å «tenke grønt» | Christine Evjen

I et Si ;D-innlegg 6. juni kritiserer Mathias Meyer (19) fra Unge Høyre Miljøpartiet De Grønne (MDG) for å ville innføre kjøttfri dag i offentlige kantiner.

Lite fullverdige vegetaralternativer

Meyer sier de vil gjøre kjøttfrie alternativer i skolekantinen bedre og billigere, men dette har de hatt 18 år på seg til å gjennomføre.

Fortsatt sliter mange med å finne fullverdige vegetaralternativer.

Mer attraktivt for forbrukerne

Påstanden om at MDG utformer sin politikk med forbud og tvang, mangler rot i virkeligheten.

Kjøttfrie dager er bare ett av mange tiltak vi har for å redusere kjøttforbruket.

Hvis vi kommer i regjering, vil vi også fjerne merverdiavgiften på frukt og grønt. Da blir det mer attraktivt for forbrukere å velge vegetabilske alternativer.

Viktig signaleffekt

Og om du absolutt vil ha kjøtt på mandager, er det ingen som hindrer deg i å kjøpe det i butikken. Men én kjøttfri dag i uken i offentlige kantiner har en viktig signaleffekt og bidrar til å bevise at vegetarmat også er ordentlig mat.

Det er for øvrig hyggelig at Meyer og Unge Høyre er enig med oss at det er viktig å redusere kjøttforbruket.

Forskjellen mellom oss er at vi ikke bare «tenker grønt», men at vi også setter i gang tiltak for å følge opp visjonene våre.

Her er innlegget Christine Evjen (16) først skrev. Det som skapte «kjøtt versus kjøttfri»-debatten: