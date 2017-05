Eksamen er like utdatert som Crocs | Alida de Lange D'Agostino

Om få dager blir jeg, sammen med flere hundre tusen norske elever, trukket opp til eksamen. Vi går alle rundt med en ubehagelig klump i halsen. Ingen av oss vet hva de kommende dagene har i vente.

Det eneste vi vet, er at karakteren vi får tildelt, vil følge oss resten av livet.

Absurd

Eksamen skåner ingen. Noen takler det enorme presset, men for mange blir det for mye.

Alt arbeidet elever legger inn i fag, kan fort rakne under eksamen.

På denne dagen veier nemlig en fem timers prøve like mye som et helt år med arbeid. Det er helt absurd at vi fremdeles lar tilfeldigheter og «elle, melle» forme fremtiden vår.

Privat

Skolen må tilpasse seg tiden vi lever i

Eksamen er utdatert. Crocs er utdatert. En ser ingen under 40 som bruker Crocs, mens alle over 40 er overbevist om at Crocs er verdens mest hensiktsmessige skotøy etter at mennesket sluttet å gå barbeint.

Ikke alle elever er skapt til å panikklese lærerbøker på få timer

La meg foreslå noe radikalt: Skolen må tilpasse seg tiden vi lever i, ikke omvendt. Vurderingsformen på dagens eksamen hører hjemme på historiens skraphaug.

Mappevurdering må erstatte eksamen

Elevorganisasjonen mener at eksamen må erstattes med mappevurdering. Med en slik ordning arkiverer elevene arbeidet de gjør i løpet av et skoleår, og så blir det til slutt vurdert av en ekstern sensor.

Mappevurdering gjenspeiler elevenes utvikling og bredde- og dybdekompetanse i løpet av et år.

Den vurderer ikke bare elevens kompetanse ut ifra et par timer en tilfeldig tirsdag.

Urettferdig

Eksamen er urettferdig. «Dømmer du en fisk etter dens evne til å klatre et tre, vil den leve hele livet sitt og tro den er dum», skal Albert Einstein ha sagt.

Det er ikke en slik generasjon med ungdom vi vil ha.

Mennesker viser hva de kan på ulike måter. Noen er flinke til fagsamtaler, mens andre er flinke til skriftlige prøver. Noen liker presentasjoner, andre liker innleveringer.

Ikke alle elever er skapt til å panikklese lærebøker på få timer. Dette tar ikke eksamen høyde for, og det er urettferdig.

Trenger mennesker som kan lære

Eksamen er ikke hensiktsmessig. «Det vi trenger akkurat nå er å plassere flere hundre arbeidstagere i en dårlig ventilert gymsal for å gulpe opp memorert quizkunnskap etter beste evne, uten å kunne kommunisere», said no one ever.

Morgendagens Norge trenger mennesker som kan lære og som kan samarbeide.

Da kan ikke den viktigste vurderingen i skolen være like antikk som fargerike gummisko fulle av hull du kan stappe palmepynt i.

