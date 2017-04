«Homo»-stempelet i panna er ikke lett å bli kvitt | Sigurd Gjerde Jakola

Se for deg følgende: Du er et rolig barn i sjette klasse som trives på skolen. Du har venner, godt humør og du jobber godt. Men du er også et barn som blir skilt ut som et «annerledes» barn.

Noe som de litt kulere kidsa i skolegården liker å legge litt ekstra fokus på.

Var det rettet til meg?

En dag går du ut i skolegården til friminutt, glad og fornøyd. Bak deg hører du «HOMO», og du skjønner at de som ropte siktet til deg. Du fryser fast. Du vet ikke hva du skal gjøre, ikke hva du skal tenke eller i det hele tatt fokusere på.

La andre merke til det?

Skal jeg slå tilbake med kommentar?

Hvor mange griper inn?

Så, hvordan hadde du reagert?

Jeg synes det er et vanskelig spørsmål å stille. Selv har jeg ikke noe godt svar fordi jeg blir provosert over at barn opplever slikt nesten hver dag. Jeg innbiller meg at jeg hadde grepet inn og sagt at dette ikke var greit.

Som barn hadde jeg «annerledes»-stempelet i pannen gjennom barneskolen, og det er viktig at folk rundt tør å si imot slikt.

Hvor mange som faktisk tør å gjøre dette i dag, er jeg usikker på.

Fortrengte minner

Minner som dette kommer stadig tilbake. Så mange år etter sliter jeg enda med å utelukke hva jeg gikk gjennom. Jeg prøver å tenke på hva som kunne ha blitt gjort annerledes, så jeg kunne ha det like artig som alle andre barn i skolegården.

Jeg fikk stempelet «homo» og slet med det.

Mange av minnene har jeg også glemt og fortrengt, fordi jeg ikke ville ha det i tankene.

Folk rundt må oppføre seg riktig

Jeg fikk stempelet «homo» og slet med det. Jeg var ikke blant dem som reagerte voldsomt der og da på slike hendelser, men det sitter enda dypt i tankene mine.

Barn som opplever slikt kommer til å få dette hengende på skuldrene i veldig lang tid fremover hvis ikke de rundt oppfører seg riktig.

Det skal ikke gjemmes bort i en dyp skuff. Og jeg vil ikke at barn skal gå gjennom skolen med å få et stempel i pannen som jeg fikk.

«Homo» er fortsatt et skjellsord

En avhandling fra Universitetet i Bergen viser at ordet «homo» er et av de vanligste skjellsordene i norske skolegårder. Mange barn får uønskede stempler i pannen, som også er vanskelige å bli kvitt. Spesielt hvis du allerede er stemplet som «annerledes».

Det kan ikke glemmes

Barnet som blir sett på som annerledes, er et barn som trenger støtte og tidlig oppfølging. Det må tilrettelegges for at barnet skal trives i klasserommet.

De som opplever slikt kan ikke bli glemt med stemplet i pannen som hverken homo, rar eller annerledes.

Det kan ikke glemmes og skal ikke glemmes.

