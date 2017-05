Humorbilder av terrorangrep er usmakelig | Emilie Persokrud

Da jeg våknet opp mandag morgen og fikk med meg den forferdelige nyheten om terrorangrepet i Manchester, bristet hjertet mitt.

Jeg kunne ikke, og kan fortsatt ikke, begripe hvordan noen kan utføre en så ondskapsfull, hjerteløs og feig handling mot uskyldige mennesker.

Sint, kvalm og redd

Da jeg skulle legge med samme kveld, fikk jeg ikke sove. Jeg «scrollet» nedover Facebook-feeden min, og hjertet mitt bristet nok en gang. Det jeg så, gjorde meg sint, kvalm og redd.

Skjermdump, meme

Det handler om respekt, og det trenger vi tydeligvis mer av

Hva slags holdninger er det som florerer rundt oss når det å lage humorbilder basert på et terrorangrep der uskyldige mennesker ble brutalt revet bort, er morsomt?

Ikke kall oss hårsåre

Det at noen lager, deler, liker, kommenterer og ler av disse bildene, gjør meg vondt. Så ufattelig vondt.

Skjermdump, meme

Det er ikke morsomt, og det er absolutt ikke greit at slike holdninger eksisterer.

Det er heller ikke greit at du som finner disse bildene morsomme, kaller oss som ikke har den samme usmakelige sansen for humor, for hårsåre. Det handler ikke om å være hårsår eller ikke.

Det handler rett og slett om respekt, og det trenger vi tydeligvis mer av.

Skjermdump, meme

Jeg håper for Guds skyld ikke at noen som mistet en av sine nærmeste i Manchester, får opp disse bildene i sin Facebook-feed. Det var vondt nok for meg her hjemme i lille Norge.

