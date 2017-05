Jeg savner de bloggene som ikke er #annonse | Hege Kyte

Nei, bloggen. Jeg vil ikke lese om den nye #sponsede treningstightsen din. (Sponset) sminke, (rabattkoder på) klær og (annonser for) kostholdstilskudd.

Dette er typiske innlegg du finner hos den norske bloggeliten.

Bloggerne har sluttet å blogge

Jeg startet å lese blogger da jeg gikk på ungdomsskolen, og jeg elsket det. Jeg elsket de nære, personlige innleggene som kjente og ukjente skrev. Jeg elsket å bli kjent med nye mennesker.

Det har gått over. Ikke fordi jeg har sluttet å lese blogger, men fordi bloggerne har sluttet å blogge.

Kommersialisering med konsekvenser

De siste årene har det skjedd en revolusjon innen bloggsamfunnet. Flere store bloggere blir sponset av flere aktører i bytte mot reklameinnlegg, i tillegg til at de tjener penger på antall klikk.

Dette er kommersialisering, og det har fått konsekvenser.

Det kan virke som om det ikke er plass til det ekte i bloggene lengre. Det er ikke plass til personen bak bloggen. Det er kun plass til sponset sminke.

De største klarer seg

Noen etablerte bloggere klarer å opprettholde balansen mellom de ekte historiene og et kommersielt innhold. Bloggeren Sophie Elise er det beste eksempelet på dette.

Det er ingen hemmelighet at hun blir sponset, men forskjellen på henne og mange andre er at hun ikke har glemt seg selv.

Jeg savner flere historier om det hverdagslige, det personlige, det ekte livet

Innlegg om palmeoljedebatten, flyktningdebatten og psykisk helse. Innlegg med tittelen: «Min egen ekstreme forvandling», «De hotteste på Instagram» og «Dette holder meg våken om natten». Dette er Sophie Elise. Uredigert, ærlig og uten spons.

Våker som hauker

Hvor lang tid tar det før denne balansen er visket ut? Hva med de unge, nye bloggerne som ikke har det samme apparatet i ryggen?

De kommersielle aktørene våker som hauker over de nye, unge stemmene.

Er disse aktørene kanskje med på å ødelegge den unge, offentlige samtalen?

Problematisk

Blogg er absolutt en arena som er lett tilgjengelig for ungdom. Kommersielle aktører ser på dette som et sted å tjene penger, og blogg er etter hvert blitt en ny arena for markedsføring der man når en stor målgruppe.

Er det kun jeg som finner dette problematisk?

Kanskje er jeg litt pessimistisk, men på et eller annet tidspunkt tror jeg ikke lesere kommer til å gidde å følge med på de tusen innleggene om betakaroten.

Jeg savner det ekte

Jeg savner flere historier om det hverdagslige, det personlige, det ekte livet.

Jeg savner å lese om høydepunktene fra jentekvelden, hva du drømmer om, hvorfor du elsker favorittartisten din, den gangen du dret deg ut på tinder eller hvordan man 3D-printer.

Jeg savner å lese mer om hvordan det er å være ung i dag.

Jeg savner det som ikke er #annonse.

Teksten er også publisert på ukm.no.

