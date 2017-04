Jordkloden har sagt fra. Nå må vi spille på lag. | Sofie Christensen

«Hva holder de på med? De ser at det de gjør er galt!»

Jeg frykter dette er et av spørsmålene generasjonen som kommer etter oss vil stille. I motsetning til min generasjon, som har kunnet undre seg over det filosofiske spørsmålet «hva er jeg?» bevisst og ubevisst, tror jeg fremtidens generasjoner er nødt til å konsentrere seg om helt andre ting.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Vi hører om uheldige klimaendringer som vi ikke lenger har mulighet til å endre på.

Jeg siterer Obama: «Klimaendringene er ikke lenger et kommende problem. Det skjer her, og det skjer nå.»

Dette skal handle om miljøproblemene vi står overfor – problemer vi ikke slipper unna. Vi kan ikke lenger velge dem bort, vi må være bevisste nå.

Jeg mistet motivasjonen

For noen dager siden ble jeg plassert på et lag sammen med tre andre mennesker. Vi var en del av en uoffisiell konkurranse. Sammen med seks andre lag satt vi på hver vår sykkel og tråkket det vi maktet i fem minutter for å produsere mest mulig watt inn i måleren på sykkelen. Laget som produsert mest energi vant.

Det hjelper lite om bare én gjør jobben

Jeg tråkket alt jeg maktet helt til jeg så opp på siden av meg – på den ene lagkameraten min. Lagkameraten min hadde satt bakover på setet og orket ikke mer. Det ble vanskeligere å opprettholde samme nivå som de andre lagene.

Så snudde jeg meg for å se på en av de andre på laget mitt, også denne personen hadde satt seg tilbake. Det vil si at jeg nå tråkket forgjeves.

Jeg mistet motivasjonen. «Det her er nytteløst,» tenkte jeg.

Poenget med denne historien er at vi må være på lag – vi må jobbe sammen. Det hjelper lite om bare én gjør jobben. Alle må, bokstavelig talt, trå til.

Må spille på jordklodens premisser

Dessuten er det ikke revolusjon vi driver med.

I 1543, da Copernicus fremla sin teori om det heliosentriske verdensbilde med solen i sentrum, endret mennesket sin plass i kosmos for all fremtid.

Vi avgjør ingenting, vi er nødt til å spille på jordklodens premisser.

Vi er, på lik linje med andre planter og legemer, bare en liten brikke i et uendelig stort spill.

I dag vet vi at jordkloden ikke lenger er favorisert med en plass i sentrum av universet, og vi må innse at vi er på siden av alle andre skapninger. Og når det kommer til den globale oppvarmingen og krisene som oppstår, virker det som om noen har oversett 1500-tallets revolusjon.

Det er akkurat som om noen har forblitt i det egosentriske verdensbildet.

Vi avgjør ingenting, vi er nødt til å spille på jordklodens premisser. Og jordkloden sier ifra til oss, la oss være føre-var og stille spørsmålet nå: «Hva holder vi på med? Vi ser at det vi gjør er galt!»

