Kjære medelev. Jeg beklager

Kjære deg som gikk i klassen min. Kjære deg som jeg ikke lenger kjenner og kanskje egentlig aldri kjente.

Kjære deg som satt ved siden av meg hele året, men som jeg likevel ikke utvekslet et eneste ord med.

Og kjære deg som ikke klarte å fullføre skolen. Jeg beklager.

Jeg er lei meg

Jeg vet det hverken er min eller noe andre sin feil at du ble syk. Jeg beklager likevel at vi gjorde det så mye vanskeligere for deg å være syk.

Jeg tenker på deg ofte, og jeg skulle ønske jeg gjorde ting annerledes

Jeg er lei meg for at jeg tillot at læreren baksnakket deg og fortalte alle oss andre hvor liten innsats du gjorde. Jeg er helt sikker på at det tok flere krefter fra din side bare å orke å møte opp enn det tok for oss andre å fullføre hele året.

Det knuser meg

Jeg tenker på deg ofte, og jeg skulle ønske jeg gjorde ting annerledes. Jeg skulle ønske jeg tok meg tiden til å slå av en prat med deg på morgenen, smile til deg i gangene og spørre hvordan dagen din var.

Men det gjorde jeg ikke.

Det knuser meg å se tilbake på hvor mye makt vi som friske og glade ungdommer hadde.

Jeg kunne inkludert deg og gjort deg til en del av fellesskapet da du ikke klarte å bli en del av det selv. Men det gjorde jeg ikke.

Min feil at du ikke er friskere

Kanskje er det ikke min feil at du ble syk, men kanskje er det min feil at du ikke er friskere. At 27 elever i en klasse hadde like mye makt som meg, men ikke tok den i bruk, er helt forkastelig.

Jeg skammer meg.

Jeg har ofte lyst til å plukke opp telefonen for å sende deg en melding. Men jeg gjør ikke det heller. Jeg håper noen andre er tøffere enn det jeg og mine 27 andre klassekamerater var.

Da vil kanskje en mindre trenge å gå gjennom det du gjorde helt alene.

Vennlig hilsen en klasse(kamerat), som skulle ønske hun faktisk var en klassekamerat.

