Kjære ungdom på 17. mai | Ronja Jensen Aanerud

I det samfunnet vi lever i dag, er det normalt å slenge dritt, det er normalt å ha skyhøye forventninger til hvordan man skal se ut, og det er normalt å fremstille seg selv bedre enn andre.

Og vet du hva? Det er noe av det mest unormale jeg har hørt.

Ingen er bedre enn andre

Vi, dagens ungdom, er morgendagens fremtid. Vi har alle et felles ansvar for at de rundt oss skal ha det fint.

Og det er ingen som er bedre enn andre.

Privat

Et lite smil kan gjøre en stor forskjell

Hvis alle hadde vært litt snillere, litt mer imøtekommende og litt mer inkluderende, ville mange flere fått det mye bedre.

Et lite smil kan gjøre en stor forskjell, og det er opp til oss og få de rundt oss til å smile.

Alle vi møter, kjemper en kamp vi ikke vet noe om. Be nice! Og gratulerer med grunnlovsdagen.

Les flere saker om Norges nasjonaldag her: