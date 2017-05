Løgn må bli en menneskerett

Dette kan høres rart ut, men jeg vil gjøre løgn til en menneskerett. Løgn er viktig for samfunnet.

For lenge siden hadde man ikke forklaring på hva lyn og torden var. Man hadde heller ikke forklaringer på andre fenomener.

Siden mennesker er nysgjerrige, lagde noen en løgn om hva det var.

Løgner har gitt oss fantastiske fortellinger og skjermet oss alle fra grusomme sannheter.

Et sannhetsserum vil gi makt

Et barn som spør hvorfor man kriger, vil ikke tåle den harde sannheten. I fremtiden vil vi kanskje ha et sannhetsserum. Dette kan dessverre ødelegge vårt mest private sted, nemlig hjernen vår der alle hemmelighetene lagres.

Løgn er viktig for samfunnet

En person med et sannhetsserum vil ha voldsom makt og for å nekte mennesker et slikt serum trenger vi en menneskerett som handler om løgn.

La folket lyve

Jeg sier ikke at løgn er fantastisk, men det er viktig for at vi forholder oss glade, for at vi får lov å beholde hemmeligheter og for å bevare privatlivet vårt.

Et sannhetsserum er en gift på linje med arsenikk. La folket lyve.

