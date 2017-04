Lykke er å ha det trygt | Agnes Nordvik

Norge er kåret til verdens lykkeligste land, ifølge World Happiness Report 2017 utgitt av FN-kommisjonen for bærekraftig utvikling.

Det første som slo meg da jeg hørte det: For noe tull. Hva slags kåring er egentlig dette?

Korte glimt

Da jeg leste rapporten ble jeg først irritert. Norge: Verdens lykkeligste land. Hæ?

På det tidspunktet så jeg på lykke som noe man opplever i korte glimt. Pappa er lykkelig når lillebroren min sier han lager verdens beste pizza på fredagskvelden.

Bestemor og bestefar er lykkelige når alle barnebarna samles på hytten.

Lillebroren min er lykkelig når han får spille fotball med bestevennene. Jeg er lykkelig når jeg skriver eller tar bilder.

Lykkelig øyeblikk

I Facebook-feeden min dukket det opp en video av fattige barn. Selv om de åpenbart levde i dårlige kår, både danset og sang de. De så rett og slett lykkelige ut.

Kanskje er ikke lykke noe du opplever i korte glimt likevel.

De små barna tegner et bilde av et lykkelig øyeblikk, som i deres tilfelle sannsynligvis raskt går over.

Øverst på pallen

Da jeg leste resten av rapporten ble jeg imidlertid mer overbevist over funnene. Et godt styresett, inntekt, helse, ærlighet, omsorg og sjenerøsitet er noe av det som har satt oss øverst på pallen.

Kanskje er ikke lykke noe du opplever i korte glimt likevel.

Jeg heier på det

Jeg er glad for at jeg får leve i et trygt samfunn. Et samfunn der jeg kan være den jeg ønsker å være. Et samfunn der jeg kan snakke fritt. Et sted jeg kan være kjæreste med hvem jeg vil, og et sted jeg kan få hjelp hvis jeg trenger det.

Kanskje nettopp det er lykke?

Jeg heier i hvert fall på det!

Les flere innlegg om lykke her: