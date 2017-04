Mitt klagebrev til klagere i Si ;D: klag bedre! | Vegard (12)

I denne teksten skal jeg klage. Det er du vel vant med, ikke sant?

Det eneste som er på Si ;D-siden, er jo klaging. Jeg skal ikke klage på at skolen suger eller at Oslo er den verste byen. Jeg skal klage på dem som klager.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Jeg vet, å klage på dem som klager er ironisk, men jeg har ikke tid til ironi nå.

Jeg vil klage på dem som klager. Høres gøy ut, ikke sant?

Vi er verdens lykkeligste land – skriv mer positivt!

Det er lett for meg å si at de fleste Si ;D-innleggene er prikk like. Folk klager på det samme. Den eneste forskjellen på innleggene er at alle har en annerledes synsvinkel.

Det er lov å klage, men klag på noe annet enn det de andre klager på. Skriv noen innlegg som ikke er klaging. Som tolvåring leser jeg bare tegneseriene i avisen. Jeg hadde lest Si ;D, men Si ;D bare oser av negativitet.

Norge er det lykkeligste landet i verden, sies det. Så hvorfor kan ikke dere være lykkelige?

Skriv noen positive meninger, eller skriv om noe vi trenger, istedenfor å skrive om ting vi ikke trenger.

Klaging er et kunstverk

Noen folk har skrevet at gatene i Oslo er oversvømt av søppel! Har dere aldri vært i byen? Forrige gang jeg var i byen måtte jeg ikke svømme i søppel for å komme til T-banen!

Det virker som om alle som klager på at Oslo er verst, ikke bor i Oslo, og at alle som klager på at skolen er forferdelig, ikke går på skole!

Ikke skriv om din egen by hvis du ikke kjenner den!

Skriv om ting du vet om! Vær unik, vær deg selv!

Som Henrik Ibsen sa: «Hvor utgangspunktet er galest, blir titt resultatet originalest». Vær gal! Vær original! Ikke vær en kopi av andre! Ikke vær et av mange sandkorn på stranden, vær deg selv!

Kjære klagere, klag så mye dere vil, men klag bedre enn det dere gjør nå. Klaging er et kunstverk, og dere skitner det til!

For å klage må du ha talent. Ikke alle er like flinke som meg.

