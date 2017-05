Snapchat retusjerer meg fortsatt | Tiril Flatebø

For ett år siden skrev jeg et innlegg om at Snapchats retusjering er feil. Innlegget ble møtt med mange negative reaksjoner.

Negative reaksjoner

Det var en strøm av mennesker som opplyste meg om at dette, et sosialt medium som retusjerer brukere, ikke var er stort problem.

Hadde det vært opp til disse menneskene, hadde innlegget mitt aldri fått spalteplass.

Flere av dem mente jeg ikke bør ha uttalt meg. De vet åpenbart ikke noe om hvordan det er å være ung i dag.

Det er ikke en «filleting»

Jeg er fullstendig klar over at Snapchats retusjering ikke er et verdensproblem. Jeg er klar over a det finnes andre viktigere ting å skrive om, og jeg har kunnskapen og meningene til å gjøre det også.

Likevel valgte jeg å skrive om denne lille «filletingen», som egentlig ikke er en «filleting». Retusjeringen er en del av et større bilde.

Tenker ikke over at utseender er endret

Ungdom i dag vokser opp i en verden der vi møter flere kommersielle budskap hver dag. Det er så å si umulig ikke å støte på en reklameplakat hvor modellen er retusjert til et uoppnåelig ideal.

Flere av reklamene er ikke merket som retusjert. Ikke noe sted står det at denne modellen så annerledes ut i virkeligheten. Det er et problem.

For når vi ser disse reklamene med disse perfekte menneskene, tenker vi ikke over at de er endret på. I stedet lurer vi på hvorfor vi ikke ser slik ut.

Ingenting har endret seg

Hver dag bør vi få beskjed om at vi er gode nok, men det gjør vi ikke.

De retusjerte reklamene og Snapchat-funksjoner som retusjerer ansiktet ditt, sender et strekt signal om at du burde sett annerledes ut.

Et signal det er vanskelig ikke å bli påvirket av når man mottar det hver dag.

Jeg nekter å godta det

Ett år er gått, og ingenting har endret seg. Snapchat retusjerer fortsatt.

Jeg kunne ha valgt å slette appen. Jeg kunne ha valgt ikke å bry meg og heller skrive om noe viktigere.

Likevel velger jeg å skrive om problematikken. Dette er mitt forsøk på å ta knekken på det som forteller ungdom at de ikke er bra nok.

Derfor gjentar jeg meg selv, men sier det gjerne igjen: Snapchat retusjerer oss, og jeg nekter å godta det.

