Tre russ skriver: Alkohol er ikke gjerningsmannen bak voldtekt

Nok en gang er det vår. Bedene er fylt med blomster i alle regnbuens farger, folk sitter i solen og nyter en is og festglade avgangselever i rødt og blått har inntatt gatene.

Russefeiringen er i gang.

Små barn frydes over russekort, og russen frydes over egen tilværelse. Knuter skal gjennomføres, fester skal festes og et siste farvel skal tas med en 13-årig skolegang.

Likevel lurer det et mørke i all gleden.

Ser på definisjonen som ugyldig

Dette mørket er hvordan definisjonen av voldtekt endres. Hun sa aldri nei? Hun var jo villig til å bli med meg hjem?

Ifølge straffeloven §291 defineres blant annet voldtekt som å ha «seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen».

Dessverre er det mange overgripere som ser på denne definisjonen som ugyldig.

Privat

«Er du tretten er du med, når du suger går du ned» og «i kveld er det lov å være hore» er strofer som dundrer ut av stereoanleggene. Hemninger legges på en hylle sammen med samvittigheten.

Et lite foredrag fra politiet er ikke nok

Integriteten finner man i bunnen av en ølboks. Vi vet at det skjer. Vi ser tallene, og vi leser sakene i mediene. Likevel står vi på stedet hvil.

Forestill deg en 16 år gammel jente på en russebuss som blir med en russ hjem. Hun er for full til hverken å si noe eller å gjøre motstand. Kanskje hun aldri har hatt sex før.

Det finnes mange mørketall, og grunnen? Denne bevisstløse fyllesexen som ikke settes på dagsordenen.

Verdier i arv fra russekull til russekull

Hva er det som gjør at vi i dag lever i et samfunn hvor alle har en venn som er blitt voldtatt?

Hvor en av verdens mektigste menn ikke legger lokk på sine sjåvinistiske tanker?

Et samfunn hvor både ja og nei betyr grønt lys?

Problemet ligger i at verdiene reproduseres gjennom både russesanger og en knuteliste bestående av alt fra sex med en «førstiss» til sex i et tre.

Man kan ikke ta et oppgjør med voldtektskulturen uten å se disse verdiene som gis i arv fra et russekull til det neste

Voldtekt diskuteres sjelden på skolen

Når man er ung, vet man ikke nødvendigvis om sine egne grenser, og man kan bli sårbar og usikker. Derfor er det viktig med en reflektert og utdypet seksualundervisning for alle, ikke bare for russen.

Et lite foredrag fra politiet er ikke nok.

Skolen må begynne å ta debatten om sex og voldtekt seriøst. Voldtekt er et tema som sjelden diskuteres på skolen.

Det vi leser i mediene, handler for det meste om alkoholkonsumeringen og den norske drikkekulturen. Alkohol er ikke gjerningsmannen bak voldtekt. Holdningene samfunnet har til det er gjerningsmannen.

Vi må jobbe for at et liv ikke ødelegges på grunn av voldtekt. Vi må lære unge om mer enn hva som skjer hvis de ikke bruker prevensjon.

En ny tid kommer selv om russetiden består.

Derfor skal Rødt sette nettopp voldtekt og seksualundervisning på dagsordenen. Vi skal kjempe for at alle får den gode opplæringen i grensesetting, hva som er voldtekt og at bare ja er ja, ingenting annet.

For det som er flauere enn å spørre om lov, er å våkne til en telefon fra politiet dagen derpå.

Les flere innlegg om den mye omdiskuterte russetiden her:

Hør Aftenpodden Si ;D: Vandreruss, bussruss, campingruss — eller ingen russ?

— Man vil ha en buss som blir husket, sier russ Daniel Foss Torgunrud. Han har Europas største buss, og sammen med en campingvognruss, en gåruss og en som har valgt ikke å være russ i det hele tatt, gjester han ukens podkast.

Hør podkasten med ett klikk her: