Ungdommen nå til dags: «Vi er for dårlig til å integrere i Norge»

Dette er de syv ungdommene som har vært på trykk i Si ;D-spalten «Ungdommen nå til dags» den siste uken.

Spalten er å finne på sistesiden av del 2 av papiravisen hver dag.

Er du under 21 år og har lyst til å bli med i spalten?

Send inn navn, alder, bosted og hva som engasjerer deg på e-post til sid@aftenposten.no

Anders Veberg

Navn: Sara Furnes

Alder: 14

Bosted: Oslo

– Hva engasjerer deg for tiden?

– Kildesortering og forurensing. Vi må ta bedre vare på det som er rundt oss og klimaet. Alle bilene som kjører rundt oss, forurenser luften, og vi må resirkulere søppelet for å ta bedre vare på jordkloden vår.

Privat

Navn: Anna Torjesdatter Bonsaksen

Alder: 14

Bosted: Oslo

– Hva engasjerer deg for tiden?

– Det som engasjerer meg er hvordan vi i Norge er for dårlige til å integrere. Vi må skjønne at vi må flytte klasseromsundervisningen ut i arbeidslivet, så de voksne som skal lære seg norsk får praktisere språket og bygge sosiale nettverk.

Anders Veberg

Navn: June Meili Christensen Steihaug

Alder: 14

Bosted: Oslo

– Hva engasjerer deg for tiden?

– Jeg interesserer meg veldig for klimaet og miljøet. Det er viktigere enn noen gang at vi tenker over og er bevisste på handlingene våre og virkingen de vil ha på alles liv senere. Vi må tenke på at alle må bidra for å utgjøre en forskjell.

Privat

Navn: Marthe Nymoen

Alder: 21 år

Bosted: Oslo

– Hva engasjerer deg for tiden?

– Alle mulighetene som finnes der ute, og at jeg ikke vet hvordan fremtiden ser ut. Jeg gleder meg til å finne det ut og jobbe mot en karriere som skribent og journalist.

Jeg blir også engasjert av å tenke på alle de fine menneskene der ute som genuint ønsker hverandre det beste. De som er med på å trekke frem det gode i hverandre. Det slutter aldri å være viktig.

Privat

Navn: Mathea Reine-Nilsen

Alder: 20

Bosted: Oslo

– Hva engasjerer deg for tiden?

– Akkurat nå i eksamenstiden, er nok det som engasjerer meg mest noe så egosentrisk som min egen fremtid. Det er lett å bli revet med av ulike verv og aktiviteter når man er ung og særlig som student. Når avgjørende eksamener plutselig nærmer seg, blir man nødt til å være mer selektiv.

Personlig er jeg for eksempel opptatt av å finne en balanse mellom aktiviteter som kun er for gøy, de som er for CV-bygging, og de som er for lønnens skyld. I tillegg til å finne ut hva som skal til for å få en solid utdanning som gir meg en jobb jeg virkelig vil ha, hvor jeg samtidig kan føle at jeg er av en viss nytte for samfunnet.

Det er mange veier man kan gå, så det er ingen enkel oppgave!

Privat

Navn: Petra Cyvin Storås

Alder: 20

Bosted: Arendal

– Hva engasjerer deg for tiden?

– For tiden, og egentlig den siste tiden er det myten om det perfekte menneske som engasjerer meg. Finnes egentlig det? Nei, det tror ikke jeg.

Dagens ungdom presses til det ytterste for å oppnå det perfekte. Likevel når vi det aldri. Aldri kommer vi til å nå det perfekte, enkelt og greit fordi det ikke finnes. Penger er som dop. Har vi penger, har vi alt. Hvorfor? Fordi samfunnet er skrudd.

Depresjoner regjerer, det begås altfor mange selvmord, og altfor mange tar dop. Dop for å prestere, selvmord for å slippe. Slippe smerten etter altfor mye motgang. Motgang fordi vi ikke når det perfekte. Det engasjerer meg fordi jeg synes det er sykt at vi i 2017 fremdeles leter etter det perfekte.

At vi leter etter noe som dessverre ikke finnes.