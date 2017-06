Vi burde fjerne rasismeparagrafen | Leon Solve Mossing Knudsen

Sosialistisk Ungdom og Antirasistisk senter mener at vi bør straffeforfølge folk som liker «hatefulle» ting på Facebook og andre sosiale medier.

Jeg tror de fleste er enige om at det er mange ytringer på sosiale medier vi hadde klart oss uten, og at vi bør sørge for at disse holdningene forsvinner.

Samtidig tror jeg ikke en innskrenkning av ytringsfriheten er den rette veien å gå.

Farlig innsnevring

Forslaget er problematisk da det ikke er noen klar definisjon på hva som er hatefullt. Det jeg syntes er krenkende, er ikke nødvendigvis krenkende for andre.

Skal vi kneble alle ytringer som noen få finner krenkende? Hvor skal grensen for denne innskrenkingen gå?

Hvis vi skal begynne å straffeforfølge likes, begynner vi med en farlig innsnevring av ytringsfriheten. Et samfunn der alt blir sensurert er et samfunn jeg ikke vil leve i.

Vi må spørre hvorfor

Man bør ikke straffes fordi man liker kommunistiske eller nazistiske innlegg på Facebook. Man bør heller ikke straffes hvis man fronter slike meninger offentlig.

Disse holdningene bør møtes med motargumenter. Det vil løfte debatten og kanskje gi svar på hvorfor disse menneskene følger slike ideologier.

Vi kan ikke bare si at vi ikke liker noen meninger for så å gjemme dem vekk. Vi må spørre hvorfor.

Holdninger forplanter seg

Alternativet er at disse holdningene ikke tas opp i den sunne samfunnsdebatten, men i diverse ekstreme ekkokamre på nettet hvor de aldri blir utfordret.

Holdningene får forplante seg, og i verste fall kan de utvikle seg til vold eller terror.

Bruker gulrot fremfor pisk

Men hvordan fjerner vi disse holdningene? Vi starter med å fjerne rasismeparagrafen. Dermed kan vi møte hatefulle ytringer med saklige argumenter og ikke med makt.

Høyre mener selvfølgelig at trusler og ytringer mot enkeltpersoner skal straffes.

Men vi må tillate uttalelser fra visse grupper nettopp for å bekjempe disse holdningene.

Større tilbøyelighet til å endre holdninger

Vi kan spørre rasisten om hen har snakket med noen med en annen bakgrunn.

Vi kan spørre nazisten om hen kjenner noen som opplevde grusomhetene i konsentrasjonsleirene, og vi kan spørre homofoben om hvorfor hen ikke vil at folk skal kunne elske den de vil.

Stiller vi disse spørsmålene, tar folk med andre meninger på alvor og hører på hva de har å si, tror jeg tilbøyeligheten til å endre holdninger blir større.

Jeg håper forslaget til Sosialistisk Ungdom og Antirasistisk senter aldri får gjennomslag i Norge eller noe annet vestlig land for den saks skyld.

Høyre vil derfor bruke gulrot fremfor pisk slik at vi får et mer åpent og tolerant samfunn.

