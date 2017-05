Vi fortjener en bedre regjering | Dennis B. Torkelsen

25. april skrev leder for Oppland Unge Høyre, Silje Johansen, et Si ;D-innlegg hvor hun hevdet at Høyre skaper Norge på sitt beste og at regjeringens politikk er den folket ønsker seg.

Dette er en grov skivebom som viser at Høyre ikke lytter til folket.

Forskjellig syn på hva «folket» er

Høyre-Frp-regjeringen fikk ikke flertallet av velgerne bak seg ved valget i 2013. I tillegg har støtten til regjeringen sunket, og den ligger i dag på rundt 30-35 prosent.

Det er en grov skivebom som viser at Høyre ikke lytter til folket

Det kan godt hende Johansen og jeg har et forskjellig syn på hva «folket» er, men jeg tror de fleste vil være enige om at en slik oppslutning ikke tilsier at folket er særlig fornøyde med regjeringens innsats de siste fire årene.

Lyder Johan Ovesen

Inhuman asyl- og innvandringspolitkk

Selv tror jeg at folket forstår omfanget og konsekvensene av politikken til Høyre utmerket godt.

Den største arbeidsledigheten på 20 år, rekord i antall fattige barn, distriktsfiendtlig politikk, økte forskjeller, en likestilling som går feil vei og den mest inhumane asyl- og innvandringspolitikken Norge noen gang har hatt.

Dette er noen av de mange årsakene til at folk ikke er fornøyd med dagens regjering.

Vi fortjener...

Hvis det er dette som er «Norge på sitt beste», har Høyre lave ambisjoner. Norge fortjener bedre enn dere.

Vi fortjener en regjering som tar ansvar når arbeidsledigheten stiger.

Vi fortjener en regjering der ingen av medlemmene benekter klimaendringene.

Ikke minst fortjener vi en regjering som faktisk ønsker å bekjempe økende forskjeller i samfunnet, istedenfor å være den største pådriveren.

En slik regjering kommer jeg til å stemme på ved valget til høsten. Da kommer jeg stolt til å stemme på Arbeiderpartiet!

Les flere saker relatert til stortingsvalget til høsten: