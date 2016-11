16 år og uten stemmerett, men punge ut på legekontoret må jeg | Marielle Sjølshagen

Om tre måneder fyller jeg 16 år. Det betyr at jeg er over den seksuelle lavalderen, og at jeg kan gå til legen uten at foreldrene mine har krav på å vite noe om det. Jeg kan øvelseskjøre med bil og søke om lån.

Likevel er jeg ikke voksen før jeg fyller 18 år.

Men voksen nok for å punge ut på legekontoret og bussen

Jeg blir fremdeles regnet som et barn, på tross av alle de nye mulighetene som åpner seg. Det gjelder alle steder utenom på legekontoret og på bussen – der har noen bestemt seg for at jeg regnes som voksen når jeg skal betale.

Privat

Jeg lurer og grubler. Hvorfor er det slik?

At jeg er 16 år gir meg ikke stemmerett, men det forventes likevel at jeg skal punge ut for legebesøk på lik linje med en voksen.

Foreldrene mine har fremdeles det økonomiske ansvaret for meg. Burde jeg være en større byrde for dem fordi jeg vokser?

Hva med de som har dårlig råd?

Jeg er fra en familie med relativt god råd og derfor blir ikke dette et stort problem for meg.

Men hva med de som har dårligere råd, og som allerede sliter med å få dekket alle utgiftene? Hvorfor skal tenåringen bety høyere avgifter fordi den fyller 16 år?

Av og til kan det hende at foreldrene forventer at 16-åringen skal dekke sine egne lege- og tannlegevisitter.

Som 16-åring er det sjelden du tjener en formue hver måned. Burde da pengene gå til legebesøk?

