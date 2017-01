2017 er året vi må ta miljøet vårt på alvor. Her er mine fem tips til deg. | Eirin Ronæs

– Er du engasjert i miljøsaken?

– Ja, ganske, jeg kildesorterer i hvert fall. Det er nok for min del.

Lignende svar fikk jeg høre ganske ofte da jeg var ute på jobb som fundraiser for Greenpeace Norge. Da jeg spurte mennesker om de var interessert i klima og miljø, eller om de regnet seg selv som miljøengasjert, fikk jeg ofte høre at de kildesorterte, og at det var deres bidrag til miljøsaken.

Forbedring kan minske overforbruket

For det første er kildesortering påbudt flere steder i Norge, ifølge norsk lov. Det vil si at ikke å kildesortere blir sett på som unormalt. For det andre er kildesortering en viktig faktor for å bedre energieffektivitet og gjenbruk.

Vi må skru opp miljøengasjementet to hakk til

En forbedring kan minske overforbruket til den vestlige verdenen i dag. Men det kan for all del ikke kalles miljøengasjement å skylle og brette sammen en melkekartong når den er tom.

«Bruk- og kast-samfunn»

I dag har den vestlige verdenen et sykelig høyt forbruk, og vi lever i et «bruk- og kast-samfunn» der alle goder med en verdi må være materielle. Det hjelper ikke at hele verden husker å putte handleposer i plast og kaffefilter i matavfall hvis politikerne fortsetter oljeboringen, kjøttindustrien fortsetter med sin enorme produksjon, og regnskogen hugges ned for å lage palmeolje.

Det som derimot kan hjelpe, er å skru opp miljøengasjementet kanskje to hakk til. Det vil jeg dere alle skal gjøre i 2017; mulighetenes år.

Her er mine tips:

1. Gå eller sykle til jobb/skole

2. Reis kollektivt når du skal langt

3. Ha kjøttfri mandag OG torsdag

4. Kjøp mindre klær

5. Men kanskje aller helst: Stem på det partiet du tror kan få til den grønne omstillingen i Norge

Er ikke innsatsen verdt det?

Det kan virke som om det er mye som kreves, men tenker du deg litt om, er det ikke verdt det? Hvis innsatsen din i 2017 kan bety at dine tipptippoldebarn også har muligheten til å stå på ski i desember, eller se en isbjørn hvis de drar nord?

Vi må faktisk stå sammen for å kunne hanskes med klimaendringene. Det holder ikke lenger å putte teposen i matavfall når vannstanden øker, tørken forverres og krig truer mange millioner menneskeliv. 2017 er året vi skal snu denne trenden. Det er nå vi skal vise at Norge er et land som tar ansvar, og som står opp for de svake landene.

Les flere innlegg om klima her:

Hør Aftenpodden Si ;D: Slik kan du være med på å redde verden

– Det som er med klima, er at alle må ta et tak, sier Live Nelvik. Hun har lagt om livsstilen for å bli en miljøengel – det kan du også gjøre.

Med seg har hun Sunniva Dahl (16), som er vegetarianer, kjøper brukte klær, og er medlem i Natur og Ungdom.