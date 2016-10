Å lære Excel gjør oss ikke forberedt på voksenlivet | Johanne Eia Ryvarden

Det settes stadig inn flere tiltak for å få flere folk til å gjennomføre videregående skole, da spesielt påbygg til generell studiekompetanse etter yrkesfag. Jeg har selv valgt å ta dette året etter at jeg ble ferdig med yrkesutdannelsen min og to år i praksis.

Jeg fikk høre fra mange at det var tøft, og at en del hopper av eller får stryk i fag.

Jeg visste selv at det kom til å bli tøft med tre års pensum på ett år, men jeg ville bli ferdig med det. Jeg ønsket en pause fra arbeidslivet, men visste at jeg ikke kom lenger uten studiekompetanse.

Jeg har nå gått cirka to måneder på skolen. Det var litt av en tilvenning å gå fra 100 prosent jobb til 100 prosent skole på én dag.

Henger langt bak

I ukene som har gått, har jeg stadig satt spørsmålstegn ved pensum og hvor mye av det vi lærer vi faktisk får bruk for. Jeg syns ikke konklusjonen var særlig oppløftene. Én ting er at vi har mye pensum, men hva er det egentlig vi lærer?

Kan ikke de som har tenkt til å bli professor i matte eller ingeniør, velge å studere avansert matte selv?

Vi lærer potenser opphøyd i -n og parenteser og statistikk i Excel med bokstaver og tall om hverandre. Ja, vi skal få innføring i litt av alt, men hvor er da kredittkorthåndtering, betaling av regninger, budsjett, BSU og sparekonto? Det jeg kan om dette har jeg lært selv. Skal ikke skolen forberede oss til det «voksne» liv? For i så fall henger vi langt bak.

Favoriserer de beste

Man vet selvfølgelig ikke om noen kommer til å få bruk for potenser eller Excel i jobben eller i hverdagen, men når selv læreren sier at dette kommer vi ikke til å få bruk for – hva er da poenget? Kan ikke de som har tenkt til å bli professor i matte eller ingeniør, velge å studere avansert matte selv?

Skal min karakter i matte ødelegges av at jeg ikke kan Excel på PC-en eller husker på de tre ulike reglene for å løse en ligning på en halv side?

Jeg øver, men noen ting sitter bare ikke, og noen ting forstår man bare ikke. Og dessverre er ikke skolesystemet eller pensum lagt opp for det.

Det virker som om spørsmålet om penger og sparing er blitt viktigere enn hva som faktisk trengs, og det er skremmende

Det er lagt opp for elever som er ganske gode i det meste, og som lærer ganske fort.

Ikke nok ressurser

Det er på tide at man åpner øynene. Det er demotiverende å lære ting du vet du ikke får bruk for, sitte og øve i timevis på noe du vet du kommer til å glemme i morgen, og vite at du bare skal klare det for å klare det.

Det er ikke ressurser til å få ekstrahjelp eller én-til-én undervisning sånn at man faktisk kan ta det i eget tempo.

Om det handler om penger eller hva, vet ikke jeg, men det virker som om spørsmålet om penger og sparing er blitt viktigere enn hva som faktisk trengs, og det er skremmende.

