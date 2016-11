Å være uten smarttelefon i to uker ga meg en åpenbaring | Benjamin Andersrød

Nei, jeg har ikke blitt dypt religiøs eller blitt med i crewet til Åndenes makt. Jeg har faktisk vært to hele uker uten smarttelefon. Borte fra alt som heter Snapchat og Instagram. Livet på utsiden viste seg å være ganske så fantastisk!

Jeg må ærlig innrømme at da en kamerat nevnte at jeg var så opptatt av telefonen min hele tiden, så tenkte jeg ikke så mye over det.

Da han utfordret meg til å være uten smarttelefon i to uker, skal jeg innrømme at hjertet begynte å dunke.

Ikke fordi han nevnte det for meg midt under en intervalltrening, eller etter jeg måtte løpe for å rekke bussen. Det var fordi jeg er og har vært avhengig av mobilen. Lenge.

Var avhengig av sosiale medier

Man skal liksom være tilgjengelig på alle plattformer hele døgnet. Gjerne bla gjennom den samme feeden på Instagram og Facebook hundre ganger. For å se om man kanskje gikk glipp av et bilde eller en status. Slik hadde i hvert fall jeg det.

Utrolig nok så sa jeg faktisk ja til utfordringen, og hjertet mitt begynte å slå hardere. Raskere og raskere, sakte, men sikkert. Jeg byttet ut min aller kjæreste Iphone 6 med en god gammeldags telefon.

Før jeg tok fatt på disse to ukene, skal jeg ærlig innrømme at jeg ikke kunne huske sist jeg var uten en smarttelefon.

Jeg trodde det skulle bli utrolig vanskelig å legge vekk noe av det jeg brukte mest tid på, men virkeligheten var en helt annen. Det var enkelt!

Det var vanskeligst de første dagene. Det føltes som å leve i en helt ny verden. Ikke noen snaps å svare, ikke mulighet til å sjekke Instagram eller høre på musikk. Ikke engang min faste følgesvenn på morgenen før skolen, P3 Morgen.

Opplevelser er bedre uten å være tilgjengelig

Vendepunktet kom etter to dager. Da innså jeg hvor utrolig mye tid jeg har kastet bort. Jeg begynte å spise middag med familien uten telefonen til stede, snakket mer med alle og ble mer effektiv på jobb.

I løpet av de to ukene fikk jeg også oppleve det å være på konsert og på fotballkamp – uten å være tilgjengelig på sosiale medier.

Disse to opplevelsene var så mye bedre uten å være tilgjengelig overalt. Det skal jeg love dere!

Tilbake til der jeg startet. Å være to uker uten smartmobil har fått meg til å innse hvor mye tid dagens ungdom bruker på sosiale medier.

Internett og sosiale medier er en viktig del av samfunnet i dag, men det kan også bli for mye. Jeg anbefaler alle å prøve noe lignende. De aller fleste vil nok merke en vesentlig forskjell.

