AUF har misforstått dagens arbeidsliv | Ola Berg Edseth og Johan N. Hertzberg

7. mai skrev Jan Otto Langleite fra AUF et Si ;D-innlegg om midlertidig ansettelser og kalte det for et av «de største angrepene på norske arbeidere noensinne».

AUF har ikke bare misforstått reglene, de har også misforstått dagens arbeidsliv.

Løsningen er midlertidige ansettelser

Dagens arbeidsliv preges av sterk konkurranse. Terskelen for å bli ansatt er høy, og det er vanskelig å komme ut i arbeidslivet uten jobberfaring.

Mange opplever å få flere titalls avslag på jobbsøknader før man får sin første jobb.

En del av løsning på problemet kan være midlertidige ansettelser. Det legger til rette for at selskaper ansetter mennesker de ellers ikke ville ha ansatt.

Senker kostnadene

Med dagens ordninger vil en feilansettelse påføre store kostnader for hvilket som helst selskap. Gjennom midlertidig ansettelser reduserer man risikoen selskapet tar ved en ansettelse og senker eventuelle påfølgende kostnader.

For mange unge står valget mellom å ha en jobb eller ikke å ha en jobb

På den måten åpner midlertidig ansettelse for at selskaper kan ansette ungdom og andre utsatte i yrkeslivet.

Misforstått

Det er blant annet her AUF har misforstått. For mange unge står ikke valget mellom en fast eller midlertidig jobb, det står mellom å ha en jobb eller ikke å ha en jobb.

Vi er ganske sikre på at enhver arbeidsledig heller ville hatt en midlertidig jobb enn å være arbeidsledig.

Misledende

Samtidig er det viktig å huske på at midlertidig ansatte har krav på en rekke rettigheter som full lønn, feriepenger og fast stilling dersom behovet er der.

Så når AUF og Jonas Gahr Støre snakker om midlertidige ansettelser som den store, stygge ulven, er det like misledende som Palestina-paroler i 1. mai-toget.

Et av de viktigste områdene til den blåblå regjeringen er å få ungdom i arbeid.

Det er derfor gledelig å se at vår politikk funker når arbeidsledigheten fortsetter å synke.

