Aftenpodden Si ;D: Slik kan du være med på å redde verden

I den nye NRK-serien «Live redder verden. Litt» skal Live Nelvik (32) legge om livsstilen på flere måter for å bidra til å redde verden – litt. I den ferske episoden av Aftenpodden Si ;D møter hun Sunniva Dahl (16), som er vegetarianer, kjøper brukte klær, og er medlem i Natur og Ungdom. De prøver å komme frem til hvordan også du kan bli en miljøengel uten å forandre for mye i hverdagen.

Eller, som vi ofte sier – uten å ofre for mye.

– Jeg tror vi må slutte å bruke ord som offer, for da vil det føles som et offer. Vi må snu det hele, og gjøre det til noe positivt, sier Nelvik.

Gjennom fem episoder prøver hun å gjøre nettopp det. Hun spiser mindre kjøtt, kildesorterer, kaster mindre søppel, aksjonerer med Greenpeace og shopper mindre.

– Urealistisk å få folk til å bli vegetarianere

Da serien startet sto Live for et utslipp på 19 tonn CO2 i året. Det norske gjennomsnittet er 11,5 tonn, men FN ønsker at vi skal komme oss ned på et forbruk på 1,5 tonn i året. Veien var med andre ord lang. Noe av det hun er kommet frem til, er at det er viktig med overkommelige mål.

– Jeg tror det er et urealistisk mål å få folk til å bli vegetarianere. Poenget er at vi ikke ligger på et bærekraftig nivå nå. Tenk om vi for eksempel kunne holdt oss til å spise kjøttet vi har i Norge, så slipper vi å fly det inn? Det er så mye utslipp knyttet til kjøttindustrien, sier Nelvik.

Det kan Framtiden i våre hender bekrefte – dersom alle nordmenn hadde kuttet kjøttet bare én gang i uken, ville det kuttet utslipp tilsvarende 200.000 personbiler.

Kuttet kjøttet som 13-åring

Sunniva Dahl (16) ble miljøbevisst i ung alder. Allerede som 13-åring kuttet hun ut kjøttet.

– Foreldrene mine var litt mot det, siden det betydde mer arbeid for dem. Den gang var jeg mer opptatt av dyrevern, men senere har jeg funnet ut at det er veldig bra for miljøet også – det er et stort pluss.

– Så det føltes ikke som et offer for deg?

– Nei, jeg tror egentlig ikke det er et offer for noen å kutte ut kjøtt.

Er klimaengasjement en trend?

I dag snakker vi mye mer om klimaet enn vi gjorde for bare få år siden. Det er blitt et tema på alles lepper – kanskje til og med trendy. Mange engasjerer seg også – men kan det bli et blaff som går fort over, som det ofte gjør med trender?

– Jeg tror ikke det. Da jeg fikk idéen til denne serien var det en grønn bølge med MDG og hele pakken. Det har roet seg ned litt, men ikke forsvunnet – da var jeg litt redd for at det bare var en trend. Jeg tror vi snakker mer om klima i perioder, men det forsvinner ikke.

Fakta: Live Nelviks fem beste miljøtips: 1. Se på «Live redder verden. Litt» 2. Stem på de politikerne som vil være med på å redde verden. Masse. 3. Husk at litt er bedre enn ingenting. 4. MÅ du fly hjem til Trondheim til jul, eller kan du ta toget? 5. Forandring er rart i starten, men det blir raskt en vane.

– Men vil det bli faktiske livsstilsendringer, eller blir det som å melde seg inn i et treningssenter i januar?

– Det håper jeg ikke. Da tror jeg ikke vi har kommunisert godt nok hvor viktig dette er, svarer Nelvik.

– Jeg tror det vil være perioder der det er mer på moten å være opptatt av miljøet, men det må endre seg, så vi blir mer opptatt av å gjøre en endring hele tiden, legger hun til.

Slik får vi flere med på laget

Når klimaengasjementet er så stort som det er i dag, skulle man tro at flere var med på å gjøre en forskjell. Likevel er det fortsatt relativt få som har valgt å endre livsstilen for å redde kloden. Det er positive tendenser – for eksempel sa én av fire at de vil kutte kjøttforbruket i en undersøkelse gjort av Nationen tidligere i år – men langt ifra alle er med.

– Jeg tror ikke folk gidder å bry seg nok til å legge om livsstilen. De innser ikke hvor lett det faktisk er, og da er det lettere å ikke bry seg og fortsette som før, sier Sunniva Dahl.

Fakta: Sunniva Dahls fem beste miljøtips: 1. Handle på bruktbutikker, som Fretex 2. Spise mindre kjøtt 3. Kjøre mer med kollektivtransport, kjøp gjerne månedskort for å spare penger. 4. Kildesorter avfallet ditt. 5. Meld deg inn i en miljøorganisasjon om du er spesielt interessert.

– Det som er med klima, er at alle må ta et tak. Når det gjelder u-hjelp og lignende kan vi bare gi litt penger, og så gjør noen andre jobben for oss. Men her må alle bidra litt, sier Live Nelvik.

En del av problemet er at de store naturkatastrofene klimaendringene kan forårsake vil skje langt unna, tror både Nelvik og Dahl.

– Da er det vanskelig for oss å forstå, for vi har en tendens til å våkne opp først når noe rammer oss selv. At det er tørke langt unna er noe folk lytter til, men ikke helt forstår, sier Nelvik.

Finnes det håp?

Det er lett å miste motet om man ser på de dystreste klimatallene. Mye tyder på at vi allerede har nådd et punkt der vi ikke kan reversere effekten av global oppvarming, og må tilpasse oss en veldig annerledes hverdag. Likevel beholder både Live Nelvik og Sunniva Dahl håpet.

– Jeg tror det finnes håp, men jeg tror ikke vi går en god fremtid i møte om vi ser på klimaet. Vi må bare gjøre det beste ut av situasjonen, og alt er bedre enn ingenting, sier Dahl.

– Mens jeg laget «Live redder verden. Litt» ble jeg av og til litt mørk til sinns, men jeg har snudd. Det finnes ikke håp om forandringen ikke skjer, men det er ikke for sent. Vi når kanskje ikke 1,5-gradersmålet, men tre grader er fortsatt bedre enn fem grader. Ekspertene sier det er håp, og jeg lener meg på dem, sier Nelvik.

