Alle burde få eksamen i norsk, engelsk og matte | Leon Solve Mossing Knudsen

Ole Fotland fra Sosialistisk ungdom skrev på Si ;D 31. mars et innlegg om at dagens eksamensordning er urettferdig, og at det fort kan bli slik at man spiller lotto med de unges fremtid.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Ja, det er utrolig urettferdig at en som er flink i norsk og engelsk, kommer opp i matte. Derfor bør man komme opp i alle fagene!

Alle har de samme prøvene

Og jeg vil ikke sammenlikne eksamen i matte med at ungdommer løper rundt i skogen og dreper hverandre på makabre måter i Hunger Games, slik som Ole gjør.

Privat

Jeg går selv International Baccalaureate (IB) og har to til tre eksamener i hvert fag. Til sammen blir dette 13 eksamener og syv lengre fordypningsoppgaver.

Ja, det er tungt nå som eksamensperioden nærmer seg, men jeg vet hva jeg må øve på.

Alle elevene har de samme prøvene. Så om jeg er dårlig i matte, men flink i de andre fagene, vil det vises tydelig, og jeg vil bli vurdert ut ifra alle fag og ikke bare flaks.

Å jobbe under press er nødvendig å kunne

Jeg forstår at ikke alle kan gå IB-linjen. Den tar mye tid, og jeg mener ikke at den norske skolen bør ta elevene opp til eksamen i alle fagene de har.

Men de burde komme opp i alle grunnfagene, som norsk, engelsk og matte.

Dermed får vi et helhetlig bilde av eleven samtidig som alle har det samme utgangspunktet. For det er faktum at noen blir satt opp i karakter fordi læreren liker dem, mens andre blir satt ned fordi de ikke blir likt. Det er derfor fint at man kan vurderes på lik linje med andre en dag.

Man får også muligheten til å jobbe under press, noe som er høyst nødvendig i dagens arbeidsliv. Jeg ønsker derfor at man ikke blir trukket opp til ett av fagene, men at man kommer opp i både norsk, engelsk og matte, uansett hva man er flink i.

Jeg er enig med Ole i at systemet bør endres, og det bør endres mot at alle kommer opp i de samme fagene.

Eksamener er viktig og engasjerer naturlig nok mye. Her er mer relevant å lese:

Superstudentene gir deg tips før eksamen

Da Cecilie Glittum gikk ut av videregående i fjor, hadde hun 20 av 21 mulige 6-ere på vitnemålet. Sammen med Markus Borge Harbo (20), som hadde 26 av 26 mulige 6-ere på vitnemålet, gjester hun ukens podkast for å dele sine tips.

— Det viktige er ikke å pugge, men å forstå og skaffe oversikt, sier Borge Harbo.

Flere konkrete tips? Hør podkasten med ett klikk her:

Slik blir du podkast-abonnent:

— For iTunes: Trykk her

— Android eller annen telefon? Søk på Si ;D i din podkast-app.

— Soundcloud: Trykk her