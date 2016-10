Alle skal videre i livet etter skolen | Terje Hetland

10. oktober skrev Veronica Danielsen (21) innlegget «Fraværsgrensen: Vi går studiespesialisering. Ikke arbeidsspesialisering». Mange studieretninger har, som Danielsen skriver, fritt oppmøte, bortsett fra eksamen. Dette gjør at studenter står mye friere til både å planlegge sin egen hverdag. Fraværsgrensen forbereder deg derfor på at du en dag skal ut i arbeidslivet etter studier.

Fraværsgrensen er til for eleven sin del

Når man begynnere på høyere utdanning, er det ingen tvang, og derfor står man automatisk mye friere. På videregående er det heller ingen tvang, men det koster mye for staten å ha en elev sittende i et klasserom ved en pult. Fraværsgrensen er tross alt til for eleven sin del. Den forsikrer den enkelte elev at de kommer seg på skolen, lærer noe og blir sett og hørt av læreren.

Det stilles krav til eleven i norsk skolegang slik som arbeidslivet stiller krav til ansatte

Når elever begynner på høyere utdanning, tror jeg de har innarbeidet seg rutiner som gjør at de blir mer motivert til å møte opp på forelesninger. Disse rutinene vil henge med dem i hverdagen både på skolen, i en deltidsjobb eller i organisasjonsarbeid. De fleste vil nok da forstå at fraværsgrensen var løsningen.

Det skjer ingen pisking av elever

Jeg forstår argumentene til Danielsen om at hun ikke tror pisking av elever vil fungere på studieforberedende linjer.

Jeg minner om at elever som har valgt denne linjen, er der for å jobbe like mye som alle andre yrkesfaglige linjer. Det skjer ingen pisking av elever.

I stedet stilles det krav til eleven i norsk skolegang slik som arbeidslivet stiller krav til ansatte.

Fraværsgrensen innarbeider rutiner

En fraværsgrense gjelder like mye for 15-åringen som det gjelder for 18-åringen som har liten tid igjen på videregående. Rutinene man innarbeider seg med en fraværsgrense, er like viktig om du skal gå på videregående i to år, for så å gå ut i lære, eller om du skal gå tre år, for å så starte med høyere utdanning.

Til syvende og sist skal de fleste ut i arbeid, og da skal man møte opp presis og være klar for å gjøre en god jobb.

