Hver lørdag i Aftenposten kommer praksisvikarene i Si ;D med sine anbefalinger for helgen - om alt ifra musikk, sport, dokumentar og samfunn. Ukens anbefalinger er av Ole-Fredrik Lambertsen.

Radio: 4-4–2 Radiosporten

«Mååål!» Et heftig, men like kort gitarriff, etterfulgt av et kort og konsist: «Mål!»

Ingenting er som lyden av eliteserierunden i fotball og 4-4-2 Radiosporten på NRK P1 på vei hjem 2. påskedag.

Det er noe med det å vente i spenning på hva som skjer, men du kjenner igjen hva som kommer allerede tre tiendedeler ut i kjenningslyden som bryter ut av radioen. «Strrraffe!» ropes det, men likevel – til hvem, lurer du så inderlig på.

4-4-2 Radiosporten er noe jeg har, og alltid har hatt, en slags ufrivillig glede av. De eldre i familien klarer aldri å få «ræva i gir» nok, sånn at vi rekker TV-sendingen, men til gjengjeld får jeg noe mye mer spennende enn påskekrim og Ole Ivars på radioen, og det attpåtil omgitt av norsk natur, hyggelig passiar og lefseslafsing.

Selv om norsk fotball i år finnes på nye TV-kanaler, anbefaler jeg å bli sen. Ikke dra hjem når det er lurt.

Podkast: StartUp

Kanskje har du hørt om Ungdomspodden til Si ;D? Det er ikke den jeg skal tipse om nå, men vi skal til podkastlandskapet.

Har du en liten gründer i magen, vil du få mye glede av å lytte til Gimlet Media-podkasten, StartUp. Den handler i første omgang om oppstarten til nettopp – Gimlet Media.

Dette er «meta» greier, men veldig interessant og veldig godt produsert. Mannen bak er den renommerte dokumentaristen, Alex Blumberg.

Strømmetjeneste: Netflix eller Viaplay

Bruk «offline»-funksjonen. Da får du TV-serier og filmer til å se senere på nettbrettet, mobilen eller PC-en når du ikke har internett. Glem norsk natur i påsken, hyggelig passiar og lefseslafsing nå!