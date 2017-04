Hver lørdag kommer Si ;D-redaksjonen med sine anbefalinger for helgen – om alt ifra musikk, sport, dokumentar og samfunn. Ukens anbefalinger er av Si ;D-journalist Hanna Skotheim.

Før jeg skulle til Peru i en måned, tenkte jeg lite over hva jeg burde ha med meg. De andre jeg reise med, hadde derimot en pakkeliste som aldri nådde bunnen.

«Litt overkill», tenkte jeg. Men jeg må innrømme at det var noen ting jeg savnet.

Lakenpose

Siden jeg skulle bo på Airbnb visste jeg at jeg skulle få dyne og pute med sengesett. Noe mer problematisk ble det da jeg møtte opp på et litt «shabby» hostell uten lakenpose. Jeg er lite pertentlig, og jeg kan godt bruke det som allerede ligger på sengen. De jeg reiste med synes derimot at det var uhygienisk. For å unngå slike kommentarer, ta med lakenpose.

Rolf Øhman

Tranebærkapsler

Urinveisinfeksjon er lite gøy uansett hvor du befinner deg. Men får du det på reise og du ikke har tilgang på tranebærkapsler eller et apotek som selger det, er det enda mindre gøy.

Svart teip

Har du med deg et kamera rundt omkring kan det vekke oppsikt. Tar du med deg en svart teip kan du dekke over kameramerkene, og du vil kanskje fremstå som et mindre velstående og attraktivt mål.

En pose med kjempeklumpdrops

Er det noe spiselig du bare må ha når du er borte fra hjemlandet? Ta det med! Selv hadde jeg med meg fire kjempeklumpdrops. Åpenbart altfor lite når du skal være borte i en måned.

Kanskje gjelder ikke alt dette for deg. Anbefalingen min er generelt å tenke to ganger på hva du skal pakke, og kanskje ta med deg noe du aldri hadde tenkt at du ville fått bruk for.

Les flere artikler om reise her:

Hør podkast: Er sex oppskrytt?

En jente på 17 har sendt oss dette spørsmålet. På film ser sex euforisk og fantastisk ut, i virkeligheten føler hun at hun kan gjøre jobben bedre selv.

I studioet sitter som vanlig sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg, psykolog Aksel Inge Sinding og Si ;D-ansvarlig Amalie Lereng.

Hør episoden her – helt gratis: