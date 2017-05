Anbefalt av Si ;D-redaksjonen: Fire Instagram-kontoer du må sjekke ut!

Hver lørdag kommer Si ;D-redaksjonen med sine anbefalinger for helgen – om alt ifra musikk, sport, dokumentar og samfunn. Ukens anbefalinger er av Si ;D-journalist Hanna Skotheim.

1. Snakcdreamers:

Første gang jeg kom over denne kontoen, var jeg skrubbsulten. Det er ikke å anbefale. Fristelser får du overalt, men denne Instagram-kontoen overgår fristelser over alle fristelser.

Ikke nok med at du får en haug med oppskrifter på deilige, men nokså usunne retter.

Du får også se et lite klipp av hvordan det lages før personen til slutt tar seg en bit av det ferske brødet fylt med olivenolje og ost ,eller kaken som er fylt med nutella både utenfor og inni og toppet med sjokoladestrø. Mmmmm.

2. Humansofny:

Det hele startet i New York. Ett bilde og historien til ett menneske om gangen i hver post. Nå har det utviklet seg til et verdensomfattende fotoprosjekt der man møter mennesker fra over 20 forskjellige land.

Nylig har det vært en fotoserie med personer fotografen har møtt i Latin-Amerika. Instagram-kontoen gir deg et avbrekk fra hverdagen der du kan lese morsomme, triste og dramatiske historier.

Rolf Øhman

Freepeople:

Drømmer du om sommer?

Salt i håret, deilige sommerkjoler, rolige «getaways» og ingen bekymringer? Da bør du ta en tur innom Freepeople-profilen. Der får du inspirasjon til bohemske antrekk og til hvordan den neste ferien bør se ut mens du overveldes av sprudlende farger. Personlig oppnår jeg en form for ro når jeg oppsøker kontoen.

Jeg drømmer meg litt vekk. Det anbefales.

Piateed:

Det er altfor mange Instagram-kontoer der du ser mennesker som lever det «perfekte liv». Piateed tar dette på kornet og gjør narr av det unødvendige presset så mange av oss utsetter oss for i dag.

Hennes profil viser rett og slett en usminket 24-åring både på utsiden og innsiden, og det er så deilig!

Har du andre Instagram-kontoer du anbefaler? Del dem i kommentarfeltet!

