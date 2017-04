Hver lørdag kommer Si ;D-redaksjonen med sine anbefalinger for helgen - om alt ifra musikk, sport, dokumentar og samfunn. Ukens anbefalinger er av Si ;D-ansvarlig Amalie Lereng.

Noen ganger det deilig å dykke tilbake inn i kasse-tv-formatet fra barndommen og TV-seriene vi fortapte oss i allerede da.

Da er det ekstra deilig (eventuelt plagsomt) at de er blitt så lett tilgjengelig!

The Nanny - Netflix

She was working in a bridal shop in Flushing, Queens....

Ja, folkens. The Nanny ligger på Netflix. Alle sesonger. Serien om Fran Fines liv ble sendt på dagtid på TV 3 gjennom store deler av 90-tallet, og på Netflix kan du gjenskape magien. Husk hørselvern, for Frans stemme er like skingrende 20 år etter.

Seinfeld - Viaplay

Nok en day time-klassiker fra 90-tallet. Jerry, Elaine, George og Kramer er like morsomme i dag. Bonus: De stramme high waist-buksene til Jerry er enda morsommere.

Presse/TV3

Friends (Venner for livet) - Netflix

Om hele Norges befolkning skulle ha kåret tidenes beste TV-serie, måtte denne ha havnet høyt på listene.

Livene til vennene Monica, Ross, Rachel, Joey, Chandler og Phoebe går aldri ut på dato.

På Netflix ligger alle sesonger. Og nei: Man kan aldri se dem for mange ganger. Og ja: Det er sosialt akseptert å komme med Friends-referanser 13 år etter siste episode gikk på lufta.

I videoen under kan du se ett av mine favorittøyeblikk fra serien:

Full house (Under samme tak) - Netflix

OK. Glem at oppfølgeren Fuller House i det hele tatt ble laget. Originalserien ligger på Netflix og kan streames. Om serien kanskje ikke er like gøyal i dag, så er det i det minste interessant å se den med nytt blikk.

Fresh Prince i Bel-Air - Netflix

Den må i det minst nevnes... Og på et eller annet tidspunkt befinner du deg på en fest der du må rappe kjenningsmelodien i kor. #Puggden

Har du flere streametips fra 90-tallet? Rop ut!