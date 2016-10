Andregangsvitnemål stenger yrkesfagselever ute | Ahmed Hussein Ali

Det er mange elever i Norge med både fagbrev og generell studiekompetanse. Likevel blir disse elevene forhindret i å komme inn på høyere utdanning av et urettferdig system.

Ved søking til høyere utdanning havner som regel yrkesfagelever i andregangskvoten. Andregangskvoten er for alle over 21 år, og karaktersnittet for å komme inn er høyere.

Fagbrev + studiekompetanse = ulempe

2+2-modellen er at elever går to år på yrkesfag, for deretter å være lærling i to år. Etter å ha fulgt dette løpet, kan man velge å ta et påbyggsår for å få generell studiekompetanse. Dersom man har fulgt 2+2-modellen fra punkt til prikke, er man 21 år når påbyggsåret er over.

Når man søker seg inn på høyere utdanning, søker man derfor i andregangskvoten, som har høyere snittkarakter en førstegangskvoten.

Kan du se for deg hvor urettferdig dagens system slår ut mot Alex som velger yrkesfaglig utdanning, hvor han er på skolen i to år og to år lære?

Etter fire år får han fagbrev, og påfølgende år går han tilbake til skolebenken hvor han får generell studiekompetanse. Som 16-åring begynte han på videregående. Når han går ut av videregående med fagbrev og generell studiekompetanse, er han mest sannsynlig 21 år - og dermed blir han automatisk plassert i den vanskeligste puljen med Even, Mari og de andre søkerne som søker med andregangsvitnemål.

Kanskje har de forbedret fagene sine, vært i militæret, gått på folkehøgskoler og dermed fått flere poeng. De har derfor en fordel.

Utfordrer Røe Isaksen til å skape et rettferdig system

Hovedproblemet med dagens system er aldersgrenser i de ulike kvotene og høyt karaktersnitt i andregangskvoten. En god løsning kan være at man heller stiller krav, som for eksempel fagbrev, studiekompetanse og i tillegg ikke å ha forbedret noen fag, for å kunne søke i kvoten for førstegangsvitnemål.

Dette kan bidra til at flere med fagbrev i større grad kan ta høyere utdanning.

Dersom dette systemet forblir uendret, er det kanskje like greit å lage flere hybride utdanningsprogrammer, som er en kombinasjon av de yrkesfaglige og studieforberedende fagene, som gir både generell studiekompetanse og muligheten til å gå ut i lære. Dagens system er utdatert og forhindrer flere elever fra yrkesfag i å søke seg til høyere utdanning, fordi de konkurrer med elever med bedre forutsettinger.

Med dette leserinnlegget utfordrer jeg deg, Tobjørn Røe Isaksen, til å tenke og handle slik at vi skaper et rettferdig utdanningssystem for alle.

