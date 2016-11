Barn har ikke bare én bursdag i året, men to! | Sunniva Nerbøberg

Da broren min var liten, trodde han at bursdagssangen på engelsk var: «Happy bursdag til jul». Og det er kanskje nettopp julen de fleste av oss forbinder med barnekonvensjonen.

Jon Blund har i tiår reist rundt og fortalt oss om hvordan barn skal ha det. Alle barn har rett til å gå på skole, alle barn har rett til beskyttelse og alle barn har de samme rettighetene. Selv om mange ser på barnekonvensjonen som en julegreie, er det faktisk i dag barnekonvensjonen har bursdag. For akkurat 27 år siden, 20. November 1989, ble FNs barnekonvensjon vedtatt.

Barnebursdag

Dagen i dag er derfor bursdagen flest barn har, men færrest feirer. 20. November har lillesøsteren min, datteren din og nevøen til kjæresten din bursdag. Alle barn har bursdag! Og til alle foreldre som hardnakket har slått fast at man kun har én bursdag i året: Dere tar feil. Vi har to!

Barn er mer sårbare og trenger derfor ekstra omsorg og beskyttelse

Barnekonvensjonen ble laget for å sikre alle barn grunnleggende universelle rettigheter. Alle stater i verden, med unntak av USA, har nå undertegnet denne forpliktelsen. Det er en bindende avtale om å behandle barn med verdighet og respekt.

Rettigheter som verner om barnet

Men hvorfor er barnekonvensjonen så viktig? For det første prioriterer den barnet og dets rettigheter. Selv om vi har menneskerettighetene, som også tar for seg barnas rettigheter, er det viktig med rettigheter som verner spesifikt om barnet. Barn er mer sårbare og trenger derfor ekstra omsorg og beskyttelse. Dette får de gjennom barnekonvensjonen.

Den forplikter landene som undertegner, til å følge opp avtalen om å verne barn. Det er ekstremt viktig, for ikke å si sykt kult at så å si hele verden er med på å jobbe for dette. Barnekonvensjonen ble vedtatt i 1989, samme år som Berlinmurens fall.

Da Bernt Apeland var generalsekretær i UNICEF, omtalte han likevel barnekonvensjonen som det viktigste som hendte dette året. Det sier alt.

Kan feire barnekonvensjonen året rundt

Happy bursdag til jul, folkens! Dette må feires frem til jul, og siden julen varer helt til påske, må vi feire enda lenger. Og når vi først er så godt i gang, jo, da kan vi like gjerne feire barnekonvensjonen året rundt. Det er den verdt!

