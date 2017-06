Blir det for mye homosnakk? | Jakob Semb Aasmundsen

De siste dagene har en rekke profilerte nordmenn i sosiale medier oppfordret til å gå i årets Pride-parade for å støtte dem som ikke har mulighet.

«Gå for meg», lyder FRI-kampanjens slagord.

Det er flere som har gjort seg bevisst på initiativet, og i går overhørte jeg noen som ikke var helt overbevist: «Det er fint nok at man skal kjempe mot homofobi og diskriminering, men jeg begynner å bli jævla lei alt homofokuset».

Har han et poeng?

Trenger vi virkelig å marsjere?

LHBT-personers vilkår er stadig på dagsordenen, enten gjennom kjendiskampanjer som #jævlahomo eller tv-programmer som Skam.

Det er mye. Det er hele tiden. Og det er kanskje lett å få inntrykk av at det blir litt overflødig.

Morten Uglum

Har vi ikke kommet i mål? Trenger vi virkelig å marsjere i gatene lenger?

Jeg skjønner spørsmålet.

Jeg forstår at man kan oppfatte homokampen som overflødig i et land som Norge.

Her har vi homofilt ekteskap både i stat og kirke. Samtlige politiske partier er positivt innstilt til LHBT-rettigheter. LHBT-personer kan gå trygt hånd i hånd på gaten.

Annerledes-skammen

Men kampanjen «Gå for meg» påpeker nettopp det vi glemmer når vi snakker om homofiles vilkår, og det er skammen.

Det «jævla homofokuset» er fortsatt viktig

Skammen over å ha følelser som i århundrer er blitt sett på som syke. Skammen over kanskje ikke å kunne oppfylle forventningene de rundt deg har til deg – skammen over å være annerledes.

Selv om man lovlig sett kan gifte seg med en av samme kjønn, er det langt fra alle som fortsatt tør å gjøre det.

Selv om man trygt kan gå og leie på gaten, er det mange som fortsatt ikke føler det naturlig.

For dem som ikke kan

Jeg glemmer ofte at jeg selv følte på skammen før jeg tok steget ut av skapet.

Hvordan jeg fortalte meg selv at jeg var unormal som hadde knekk i håndleddet og elsket Frustrerte fruer. Jeg glemmer ofte hvor heldig jeg er som ble møtt med åpne, rause armer fra venner og familie.

Og jeg glemmer ofte hvor mange som ikke er like heldige.

Det er derfor det «jævla homofokuset» fortsatt er viktig.

Og det er derfor jeg skal gå i Pride-paraden i år. Jeg skal feire min egen skamløshet og huske på dem som fortsatt kjemper for sin.

Bli med du óg, da!

