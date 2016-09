Da jeg hadde filmkveld med kongen, ble jeg stolt av å være norsk | Kari-Anne Helland Barland

21. september samlet mange tusen mennesker seg på nordsiden av Slottsparken. Omringet av tepper, puter, stoler, kakao, Ulvang og Helly Hansen var det duket for en filmkveld av de sjeldne. Kongefamilien inviterte det norske folk til førpremièren av «Kongens Nei».

Filmen tok oss med på reisen gjennom timene kongen vår sto overfor et valg. Senere skulle dette avgjøre hva vi sto for som nasjon, hva som skulle definere våre kampsaker og standpunkt i mange generasjoner fremover. Uten å fortelle for mye om selve filmen – for den må oppleves – kan jeg hvert fall si at jeg ble stolt av å være norsk den kvelden.

Jeg er stolt over kongen vi hadde, av valgene vi tok og at vi sa nei da så altfor mange sa ja.

Verdiene vi holder kjær i dag

Lille Norge sto opp mot stormakten Tyskland. Hvorfor? Demokrati, folkestyret, folkets tillit og monarki. Verdier vi holder kjært også i dag. Verdier vi aldri må ta for gitt, fordi noen har kjempet for det, og fordi noen døde for det.

Fordi vi hadde en konge som viste oss at det er mulig stå opp imot makter som er større enn oss selv, og mot urettferdighet og urett. Det er mulig å høre på noe så enkelt som verdier og fornuft når all logikk og taktikk er brukt opp.

«Å gjøre noe, å velge noe bare fordi det føles rett», sa kronprins Haakon i talen sin minutter før filmen ble spilt. Å gjøre noe bare fordi det føles riktig, kan virke enkelt og banalt. Men verdien av at du gjør det, kan bety enormt mye.

Se video: Kronprins Haakon talte til de mange frammøtte for en førpremiere av filmen Kongens Nei i sammenheng med kongeparets 25-årsjubileum.

Vi hyllet de som kjempet

Da kongefamilien kom inn i Slottsparken, sto en liten rekke med gamle menn i finstasen sin for å motta hilsen fra kongen. De var krigsveteraner som skulle få se de skjebnesvangre timene der også de ble stilt overfor vanskelige valg.

Skulle de kjempe, eller ikke? Kongens nei ble deres ja til å krige.

Denne kvelden ble de hyllet. Denne kvelden klappet vi for dem, vi plystret og ropte. Stoltheten og frysningene var klare og tydelige gjennom hele parken. Det var en spesiell stund som jeg håper alle unge som gamle, levende og døde fikk gleden av å kjenne på.

Vi må fortsatt ta valg

I disse dager står vi som alltid overfor valg, hver eneste dag skal de vi har valgt, velge – slik de gjorde i april 1940. Problemstillingene er nye og krevende, konsekvensene er mange og skumle.

Hvordan hjelper vi mennesker på flukt? Hvordan holder vi på det gode og trygge samfunnet så mange har kjempet for, når det stadig kommer nye verdier og holdninger til landet? Hvordan møtes vi på halvveien? Alle problemstillingene bunner ut i ett spørsmål: Når skal vi si ja, og når skal vi si nei?

«Kongens Nei» tar tak i noe gammelt som stadig blir aktuelt på nytt

Filmen tar tak i noe gammelt som stadig blir aktuelt på nytt – også etter 22. juli. Vi sa nei til Nazi-Tyskland, vi sa nei til Breiviks holdninger, og vi skal fortsette å si nei til det som truer vårt demokrati og folkestyre.

Å reise seg opp og mene noe kan på kort sikt være tungt, men på lang sikt vil det fortelle noe om oss som nasjon.

Etter filmkvelden med kongefamilien sitter jeg hvert fall igjen med et klart standpunkt: Alt for Norge! Vårt herlige, strålende, naturrike, unike, fortryllende, flerkulturelle og demokratiske Norge.

Skal du se «Kongens Nei»? Her har du traileren!

