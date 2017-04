Dagens regjering er som blått godteri. Pent, men full av farlige stoffer. | Oda Maria Hokstad

De beste godteribitene er de blå. Det tenkte jeg som barn. Fulle av fargestoffer for å opprettholde en pen fasade. Smaken er også god, i hvert fall i starten.

Men så dabber smaken av, og man vil helst kaste godteriet. Da sitter man igjen med flere farlige stoffer i kroppen.

Masse vedtak for ikke vil ha

Litt sånn er dagens regjering. Det smakte godt med nye folk i regjeringskontorene, nye løfter og en blå fremtid. Men så gikk tiden.

Det innfridde ikke til forventningene og smaken forsvant. Etter fire år sitter vi igjen med en masse vedtak folk ikke vil ha.

Et godt ordtak sier: «Hvorfor sveve i det blå, når man kan elske i det grønne?»

Ragne Borge Lysaker

«Det grønne skiftet»

Fremtiden er helt klart grønn. Selv de blå partiene snakker stadig om «det grønne skiftet».

Og til høsten kan det skje et grønt skifte, et regjeringsskifte.

Et skifte som er nødvendig for å ta Norge inn i fremtiden.

Dette vil være et skifte som sørger for at folket får mer makt, som sørger for at norske ressurser og interesser blir ivaretatt av Norge, som sikrer norske arbeidsplasser, trygger norsk mat og satser på grønt gull fremfor svart.

Norge trenger noe ekte

Så ja, vi trenger helt klart en ny regjering. For jeg vil gjerne elske i det grønne. Grønt godteri er ikke så verst det heller. Litt surt i starten? Nei, det smaker bedre og ekte.

Fremtiden er helt klart grønn

Og noe ekte er helt klart det Norge trenger. Vi trenger at de som har kunnskap om sitt lokalmiljø er med og bestemmer over fremtiden til kommunen sin.

Vi trenger flere arbeidere med fagbrev og styrking av yrkesfag.

Vi trenger eldreomsorg lokalt så folk får oppleve alderdommen i sitt lokalmiljø, og ikke på store sykehjem der ingen kjenner hverandre. Vi trenger Senterpartiet i regjering.

Norge skal bestemme over Norge

For vi skal være Norge på Norge sine premisser, ikke på EU sine eller noen andres. Det er uaktuelt at noen skal sitte nede i Sentral-Europa og bestemme over norske arbeidsplasser, norske arbeidsvilkår og over Norge sine ressurser.

For vi skal produsere norsk mat som er sunn og god, slik at vi lever med god helse.

Og det gjør vi best ved å produsere maten selv og med et strengt importvern.

For vi skal ha et trygt Norge, med et sterkt forsvar, mat fri for antibiotika, sykehus nær der vi bor, og et politi som kjenner våre lokalmiljø.

Blå giftstoffer er ikke et alternativ

I dagens dropsblanding av partier, lyser det grønne klart til meg. Jeg vil strekke hånden min ut og ta stemmeseddelen det står Senterpartiet på når jeg går inn i valglokalet 11. September. For når man kan elske i det grønne, er det ikke alternativ med blå giftstoffer.

