Dans er ingen dans på roser. Det er ekte idrett. | Ingrid Ballo

Mange tenker på ballsport, hockey, friidrett og lignende når man snakker om idrett. Mange tenker at dans ikke er en idrett. Hvorfor tenker de det, og hva er det egentlig som gjør at noe kan kalles en idrett?

Selv har jeg danset i 11 år og har mye erfaring med dans. Jeg mener definitivt at dans er en idrett. Samtidig forstår jeg hvorfor noen tenker at det ikke er det.

Dyktighet kommer ikke gratis

Jeg vet selv at dans er en krevende og utfordrende aktivitet som krever teknikk, kondisjon, kroppsbeherskelser, motivasjon, musikalitet, styrke og masse trening. Alle hopp, triks og trinn kommer ikke gratis, og for å bli en flink danser hjelper det ikke bare å sitte på rumpa eller danse litt på byen.

Man må trene hardt, lenge og målbevisst!

Hvis du er skeptisk, kan du sammenligne dette med hvordan du ville beskrevet en sport du synes er en «ekte idrett». Ser du likhetene?

Samtidig er ikke dans bare en idrett. Dans er også en scenekunst.

Som i alle andre aktiviteter vil arbeidet du legger inn påvirke hvordan resultatet og opplevelsen blir.

Mer enn en idrett

Tenk deg at du for eksempel drar på tre treninger hver uke. Du kan enten velge ikke å bruke energi, fordi du heller bare vil sosialisere deg, eller så kan du fokusere på å trene og lære. Hvis innstillingen din i danseklassen bare er å være med venner, skjønner jeg at du begynner å tro: «Jeg blir jo ikke sliten eller trent. Dette er ikke noen ordentlig sport.»

Jeg lover deg én ting: Hvis du hadde dratt i danseklasser for å trene, utvikle deg som danser og lære, ville du ha opplevd det motsatte.

Samtidig er ikke dans bare en idrett. Dans er også en scenekunst. Et av de eldste uttrykkene for kunst og kultur er dans, men husk, når man sitter og ser en koreografi på operahuset, så ser man ikke alt arbeidet som ligger bak de grasiøse og tilsynelatende «uanstrengte» bevegelsene.

