De kommer fra New Zealand, Angola og Filippinene. Hva har de til felles? De elsker Skam!

NRK-serien Skam tar ikke bare Norge med storm. Fans over hele verden oppdaterer hjemmesiden hver dag. Lenger nede på siden kan du lese hvorfor de gjør det.

– Den internasjonale interessen starten så smått i Sverige og Danmark i sommer. I august skrev den danske avisen Politiken om Skam for første gang, og da eksploderte tallet på danske brukere, sier Håkon Moslet, redaksjonssjef i P3.

– Den digitale buzzen i resten av Europa – og verden - har kommet i kjølevannet av Isaks forelskelse i Even, sier han.

Fra 20 forskjellige land

I forrige uke var 964 000 unike brukere inne på seriens nettsider. Av disse var 769 000 norske, mens resten fordelte seg på cirka 20 andre land.

Danmark er fortsatt det store Skam-landet med 90 000 brukere forrige uke, mens Sverige for første gang bikket 20 000.

Nesten like mange følger serien fra USA - 17 000 klikket seg inn i forrige uke. 9000 logget på fra Russland og 12 000 fra England.

Moslet mener interessen rundt kjærlighetsforholdet mellom Isak og Even viser at ungdom i mange andre land enn Norge åpenbart trenger, og ønsker, å se kjærlighet mellom to gutter uten at det er påtrengende.

– En homofil forelskelse behøver ikke bare å være vond, den kan også være vakker. Jeg tror det er på høy tid at de absolutte skillene mellom homo og hetero brytes ned. Mange unge er ikke så opptatt av å definere seg i den ene eller andre filen. Her fanger Skam tidsånden.

– Jeg tror det er mange unge som føler seg sett i disse dager, enten de er en Isak, en Even eller en Jonas, sier Moslet og understreker at serien først og fremst er laget med tanke på et norsk publikum.

