Den virkelige utfordringen – akseptert

Jeg ville gjerne følge Facebook-trenden der folk poster barne- og ungdomsbilder med teksten «Utfordring akseptert». Så slo det meg at å se bilder fra barndommen, gjør meg kvalm.

En tilsynelatende helt normal jente

Så utfordring akseptert. For den virkelige utfordringen for meg er at jeg må forholde meg til tiden bildet ble tatt. Bildet viser en tilsynelatende helt normal jente. Frisk, glad og litt sjenert.

Men jeg ser også hvordan foreldrenes konfliktfylte skilsmisse, ny by og ny skole forandret jenta.

Overgangen fra å være et sosialt, selvsikkert og sunt barn som stortrivdes med jevnaldrende – til en traumatisert, forsiktig og sjenert jente som ikke fikk innpass sosialt.

På skolen ble jeg mobbet. Hjemme slo jeg rundt meg.

På skolen var jeg stille. Hjemme var jeg sint. På skolen ble jeg mobbet. Hjemme slo jeg rundt meg. Mareritt, angst, sinne og skyldfølelse. Etter hvert ble jeg deprimert.

Jeg dro til psykolog, ble bedre og avsluttet behandling, ble dårligere igjen. Jeg gråt mye, hjemme og på skolen. Jeg lærte at jeg fikk venner hvis jeg ikke snakket om de tingene som var vanskeligst.

Mot all formodning begynte jeg på videregående. Jeg fikk ny psykolog, som gjorde hele forskjellen. Han hjalp meg med å ta problemet ved roten. Da jeg fylte 18, hadde jeg akseptert at barndommen min var det den var og ble det den ble.

Nå ville jeg ikke vært noe av det foruten. Mestringsfølelsen og erfaringene jeg har fått, er for verdifulle. Men bildet av meg som barn gir meg fremdeles vondt i magen. Jeg har lyst til å strekke ut en hånd og fortelle henne at alt kommer til å gå bra. For alle erfaringene gjør meg til den jeg er i dag. Og det er en person jeg- endelig- har lært meg å like.

