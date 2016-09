Derfor skremmer fraværsgrensen meg | Christian Hoff (17)

Skolen skal være et sted der man vil møte opp, altså et sted som fremmer motivasjon for å lære. Konsekvensen av dårlig motivasjon er skulk. Politikerne mener de har angrepet dette problemet på riktig måte ved å tvinge skulkerne til å møte opp.

Men: En fraværsgrense vil skjerpe skulken, men garantert ikke motivere elever på skolebenken. En spørreundersøkelse på Ung.no viste at 38 prosent av dem som har mye fravær, har det på grunn av lite motivasjon.

En forhastet og uferdig løsning

Fraværsgrense er ikke en dårlig idé i seg selv, men det har ikke tatt lang tid for meg å innse at den trenger noen justeringer. Den virker dessverre litt lite gjennomtenkt og forhastet fra politikernes side.

Det er et stort problem at fraværsregelen går ut over flere enn dem som skulker.

Om man har en forkjølelse som varer et par dager, må man til legen for å få erklæring. Dette tar tid, penger og kapasitet som hverken eleven og legene har. Listen over ugyldige grunner til fravær er lang, og vi får ofte høre at elevers psykiske helse er et problem.

Er det da en god løsning å stramme grepet rundt halsen vår mer?

Privat

Så små er marginene

Når den nye fraværsregelen tas opp, argumenteres det ofte med at det ikke bør være et problem – vi skal jo være på skolen. Dette er et svakt argument, fordi en elev som for eksempel har kjøretime, kommer ikke til å få dette registrert som gyldig fravær.

Jeg har nå igjen glattkjøring, langkjøring, en veiledningstime og oppkjøring. Hvis disse fire dagene havner på dager jeg for eksempel har kroppsøving, vil jeg få varsel om at jeg er farlig nær ikke å kunne få vurdering i faget. Dette sier hvor små marginene er.

Som om vi blir straffet

Om en elev får 20 prosent fravær før første semester er over, er det absolutt ingen motivasjon for eleven å møte opp i dette faget resten av året. Jeg går på skolen for å kunne lære. Jeg tror at skolen er en fantastisk mulighet for å utfordres, utvikles og bli klar for ansvaret som venter i arbeidslivet. Grensen tar fra oss muligheten til å lære å ta ansvar, og å ta vare på oss selv. Vi tvinges omtrent til å møte opp på skolen, som om det er en straff.

Regelen hadde hatt en mye bedre funksjonalitet om den ble hevet til 20 prosent. Tidligere har det kun vært lærerne som har gjort vurdering på om eleven har nok grunnlag til karakter i faget. Hva med å innføre en ordning for lærere der fraværsgrensen brukes som et verktøy, ikke et krav?

Isaksen gir oss et feil inntrykk av hva han prøver å innføre

Det er trist å høre fra vår kunnskapsminister at han er villig til å ofre noen svake elever.

Det er på tide at han ser konsekvensene av fraværsgrensen han har innført.

Jeg håper også han ser potensialet regelen har om han hører på noen av forslagene til justeringer vi elever har. Det er også synd at fraværsgrensen har tatt fra oss muligheten til å fremme våre politiske meninger, slik som vi hadde før.

Vi har nemlig, ironisk nok, ikke lenger mulighet til å demonstrere eller ha politisk streik, fordi det blir udokumentert fravær – som fort kan ta knekken på marginen vår på 10 prosent.

