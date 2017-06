Derfor valgte jeg ikke å sammenligne Nora og Noora på eksamen | Ragnhild Yndestad

På eksamen i år valgte jeg ikke oppgaven å sammenligne Noora fra Skam med Ibsens Nora.

Hvorfor?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Vel, nå skal jeg si noe veldig sjokkerende for folk flest: Jeg liker ikke Skam. Og jeg synes ikke Noora og Nora ligner.

Bare navnene som er like

Jo da, de har nesten samme navn, men hadde det ikke vært for akkurat navnet, ville ingen ha funnet på å si at disse to karakterene er like.

Noora fra Skam virker på meg som en helt vanlig tenåringsjente, som attpåtil blir sammen med en godt gjennomført drittsekk – som også er bestevenninnens store kjærlighet.

Men nå er jo navnet hennes en gang Noora, så derfor er hun jo helt lik Nora.

Nora i Et dukkehjem forlater derimot mann, barn og hele livet sitt for å være tro mot seg selv i et kvinneundertrykkende samfunn.

Skam er in fordi det er populært

Skam er in, og det er derfor det er så populært. På samme måte som at det var in å hate Justin Bieber før.

Med Skam får du tyn om du ikke liker serien

Når jeg ser serien, ser jeg helt vanlige tenåringer gjøre helt vanlige tenåringsting, og som konsekvens blir det drama, slik det alltid blir på videregående.

Og det er nettopp derfor det er populært: Det er lett å kjenne seg igjen i.

To motsetninger

Et dukkehjem fikk hard kritikk da det kom ut. Det skapte sjokk og harme verden over. Tyskland nektet å sette opp stykket med mindre Ibsen skrev en alternativ slutt.

Ibsen selv fikk så mye tyn her hjemme at han kunne ha problemer med å finne overnatting på turene sine gjennom Bygde-Norge.

Skuespillene hans er et viktig innslag i realismen og datidens samfunnsdebatt.

Han bidro til å skape endringer i samfunnet som vi nyter godt av i dag, og han risikerte både navn og rykte i prosessen.

Med Skam får du tyn om du ikke liker serien, og regissøren kan sole seg i glansen.

Det er nesten litt ironisk: Ibsen var en av flertallskulturens sterkeste motstandere, en flertallskultur Skam er et strålende eksempel på.

Skam er ikke like revolusjonerende og ikonisk

Skam er en underholdende serie som for mange er gøy å se på.

Den er lett å kjenne seg igjen i, og jeg kan forstå at mange mener dette er en god serie.

Men er den revolusjonerende og ikonisk? Nei.

På eksamen i år valgte jeg å sammenligne et dikt fra andre verdenskrig med et dikt fra den høyst aktuelle flyktningkrisen.

Og i kveld skal jeg krølle meg sammen på sofaen og ikke se på Skam. Takk for meg.

